Οι δύο εγκαυματίες, ηλικίας 41 και 54 ετών, φέρουν εκτεταμένα και βαθιά τραύματα σχεδόν σε ολόκληρη την επιφάνεια του σώματός τους, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή τους κρίσιμη.

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένουν δύο από τους τραυματίες της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, μετά την έκρηξη που προκάλεσε την καταστροφή του χώρου. Συνολικά, από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, ενώ τρεις από αυτούς διασωληνώθηκαν λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους. Οι δύο πιο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

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«Μάχη για τη ζωή τους» δίνουν οι 2 διασωληνωμένοι εγκαυματίες

Ο ένας είναι άνδρας 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, καθώς και πιθανό εισπνευστικό έγκαυμα. Αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

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Ο δεύτερος εγκαυματίας είναι 54 ετών και φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Σύμφωνα με τους γιατρούς, βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, είναι έντονα υποθερμικός και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Από τους έξι τραυματίες που είχαν μεταφερθεί αρχικά στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, παραμένει για νοσηλεία ένας ασθενής, ο οποίος φέρει ελαφρά εγκαύματα και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Παράλληλα, από τα πέντε άτομα που μεταφέρθηκαν στο «Αττικόν», τέσσερις παραμένουν στο νοσοκομείο. Πρόκειται για ανθρώπους που προσήλθαν με δικά τους μέσα, αντιμετωπίζοντας κυρίως αναπνευστικά προβλήματα και υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις.

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Στάχτη και αποκαίδια το εργοστάσιο ανταλλακτικών: Η ισχυρή έκρηξη οδήγησε στην φωτιά

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί στο χώρο του εργοστασίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές και μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική καθώς ένα τεράστιο πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού κάλυψε μεγάλο μέρος της Αττικής. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική λόγω των εύφλεκτων υλικών που παραδόθηκαν στις γιγαντιαίες φλόγες, ενώ η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες να ακολουθήσουν οδηγίες αυτοπροστασίας.

Στο σημείο υπήρχε βυτιοφόρο με προπάνιο, καθώς και μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα. Το εργοστάσιο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και σε τέσσερις ακόμη γειτονικές επιχειρήσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για τον περιορισμό των φλογών, καθώς το μεγάλο πυροθερμικό φορτίο και τα εύφλεκτα υλικά δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η Πυροσβεστική εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η έκρηξη και η εξάπλωση της φωτιάς.

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Σοβαρές καταγγελίες για ελλιπή μέτρα προστασίας - Η στιγμή της έκρηξης

Σοβαρές καταγγελίες για ανεπαρκή μέτρα προστασίας και απουσία ουσιαστικών κρατικών ελέγχων, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων, έρχονται στο προσκήνιο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Εργαζόμενοι και συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν. Οι καταγγελίες εστιάζουν στην ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων και της αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εξετάζοντας εάν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

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«Κανένα μέτρο ασφαλείας, θα θρηνήσουμε θύματα»

Για τις ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και την απουσία κρατικών ελέγχων στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου μίλησε ο Σταύρος Χρηστίδης, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής. «Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός πολύ μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική. Πρόσθεσε «εδώ πέρα υπάρχουν διυλιστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα». Ο ίδιος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και κάλεσε την κυβέρνηση, το υπουργείο και τους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Ευχόμαστε αρχικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειές τους κουράγιο. Να πάρει τώρα ευθύνη το υπουργείο, η κυβέρνηση και οι εργοδότες, να μη θρηνήσουμε θύματα. Να ακυρωθούν όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα, τα σχέδια που υπάρχουν, που έχουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Να πηγαίνουμε στα σπίτια μας σώοι και αβλαβείς, όρθιοι», δήλωσε.

«Πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η καταγγελία του σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας επιχειρήσεων, παρά τις επικίνδυνες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά. «Βλέπετε εδώ την περιοχή. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί; Να υπάρχουν μέτρα προστασίας; Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει», είπε, προσθέτοντας:

«Οι εργαζόμενοι, τώρα πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν να δουλεύουνε».

Απαντώντας σε ερώτηση για την έκταση της πυρκαγιάς, ο κ. Χρηστίδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε το Εργατικό Κέντρο, η φωτιά δεν αφορούσε μόνο μία εγκατάσταση.

«Απ’ όσο γνωρίζουμε δεν είναι μόνο μία επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά. Είναι και άλλες δύο – τρεις επιχειρήσεις», δήλωσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου έχουν καταγραφεί περίπου 460 πυρκαγιές τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί εκκένωση των χώρων εργασίας μετά την ενεργοποίηση του 112, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα τους βγάλαμε εμείς από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου πήγαμε και εκκενώσαμε χώρους».

Αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ

«Η σημερινή ισχυρή έκρηξη και η μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και διασωληνωμένοι, προκαλεί βαθιά ανησυχία και αναδεικνύει, με τον πλέον δραματικό τρόπο, τις χρόνιες αδυναμίες της χώρας στην πρόληψη και διαχείριση μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Αναφέρει πως «Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η διάσωση των τραυματιών, η ασφαλής ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης και η προστασία των πυροσβεστών και όλων όσοι επιχειρούν στο πεδίο. Παράλληλα, οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται στους τραυματίες και στις οικογένειές τους, με την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασής τους.

Το σημερινό συμβάν, όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη ατυχές περιστατικό. Η Βιομηχανική Ζώνη Ασπροπύργου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων της χώρας, όπου συνυπάρχουν εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας, δεξαμενές καυσίμων, χημικές μονάδες, επιχειρήσεις ανακύκλωσης, αποθηκευτικοί χώροι και κρίσιμες υποδομές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάθε πυρκαγιά μπορεί να εξελιχθεί σε σύνθετη κρίση πολιτικής προστασίας, δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής ασφάλειας».

Προσθέτει «Η Δυτική Αττική δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας χωρίς ένα ολοκληρωμένο, επικαιροποιημένο και τακτικά δοκιμαζόμενο σχέδιο διαχείρισης μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ανησυχητική επανάληψη πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και αποθήκευσης υλικών. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί πλέον να θεωρείται σύμπτωση ούτε να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως επιχειρησιακό ζήτημα κατάσβεσης. Η Πολιτεία οφείλει να απαντήσει αν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης, ελέγχου και αναβάθμισης αυτών των εγκαταστάσεων, ώστε να επιτελούν με ασφάλεια τον περιβαλλοντικό τους ρόλο και να μην μετατρέπονται σε εστίες σοβαρών κινδύνων για τους εργαζόμενους, τους κατοίκους και το περιβάλλον.

Εξίσου κρίσιμο είναι το ζήτημα της προστασίας της δημόσιας υγείας. Όταν καίγονται ανακυκλώσιμα υλικά, πλαστικά, ελαστικά, οργανικά φορτία και άλλα βιομηχανικά υλικά, δεν παράγεται απλώς καπνός. Δημιουργείται ένα σύνθετο νέφος με δυνητικά επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, οι επιπτώσεις του οποίου πρέπει να παρακολουθούνται επιστημονικά και όχι να αποτελούν αντικείμενο εικασιών».

Τέλος, στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως «οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν:

• αν πραγματοποιούνται συνεχείς μετρήσεις της ποιότητας του αέρα,

• ποιοι ρύποι παρακολουθούνται,

• ποιες περιοχές ενδέχεται να επηρεάζονται από τη διασπορά τους,

• καθώς και πότε και με ποιον τρόπο θα δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Η ενημέρωση μέσω του 112 αποτελεί ένα αναγκαίο πρώτο βήμα, δεν αρκεί όμως από μόνη της. Η σύγχρονη Πολιτική Προστασία οφείλει να αξιοποιεί επιστημονικά εργαλεία, μοντέλα διασποράς ρύπων και πραγματικά περιβαλλοντικά δεδομένα, ώστε οι οδηγίες προς τους πολίτες να είναι στοχευμένες, τεκμηριωμένες και ανάλογες του πραγματικού κινδύνου.

Παράλληλα, απαιτείται να δοθούν σαφείς απαντήσεις για:

• την εφαρμογή και την επιχειρησιακή επάρκεια των σχεδίων αντιμετώπισης μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων,

• την ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών,

• την εφαρμογή των προβλέψεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου,

• την επάρκεια των οδών πρόσβασης και διαφυγής,

• καθώς και τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων σε περίπτωση αλυσιδωτού βιομηχανικού συμβάντος.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των κρίσιμων υποδομών δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη. Αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και ζήτημα ουσιαστικής πολιτικής ευθύνης.

Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, καθώς και η πυρκαγιά που ακολούθησε, είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Πρόκειται για προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα, για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, για τον κίνδυνο του οποίου προειδοποιούσε εδώ και καιρό το ΚΚΕ, όπως και τα σωματεία και οι φορείς της Δυτικής Αττικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση των εργατικών σωματείων δεν θα είχαν εκκενωθεί χώροι δουλειάς που βρίσκονται στο σημείο.

Το πολύ σοβαρό αυτό συμβάν είναι ένας ακόμα κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα παρόμοιων περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, το ΚΚΕ στη Βουλή, ανέδειξε για μία ακόμη φορά την απουσία μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς, την εγκληματική πολιτική κυβερνήσεων και εργοδοσίας που θυσιάζει την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής για τα κέρδη.

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι “δεν γνώριζε”! Τα εργατικά σωματεία και οι φορείς της περιοχής έχουν αναδείξει ότι με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, το κράτος δεν πραγματοποιεί κανέναν ουσιαστικό έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφάλειας, έχει σοβαρές ευθύνες για την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας. Κι όλα αυτά σε μια περιοχή που επιβαρύνεται από την άναρχη χωροθέτηση βιομηχανιών, διυλιστηρίων, χημικών εργοστασίων, κατεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και μάλιστα δίπλα και μέσα σε οικιστικό ιστό!

Παράλληλα απουσιάζουν οι ουσιαστικές διαδικασίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ακόμα και αναγκαίοι οδοί διαφυγής αν απαιτηθεί εκκένωση σε μια περιοχή που η βιομηχανική ζώνη συνυπάρχει με την οικιστική περιοχή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτελούν την καύσιμη ύλη για το σημερινό και άλλα παρόμοια περιστατικά, που θα επαναληφθούν αν δεν παρθούν εδώ και τώρα τα μέτρα που απαιτούνται!

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες και απαιτούμε άμεσα με ευθύνη του κράτους να διερευνηθούν τα αίτια των εκρήξεων.