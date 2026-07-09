Θεσπίζεται νέα, απλουστευμένη διαδικασία για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε νέα μέτρα απλούστευσης και εκσυγχρονισμού των τελωνειακών διαδικασιών για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση του τελωνισμού και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ), καθώς και άλλων αξιόπιστων οικονομικών φορέων.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1137/2026), θεσπίζεται νέα, απλουστευμένη διαδικασία για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία προβλέπει τον περιορισμό των επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων. Συγκεκριμένα, θα αξιοποιούνται τα αποτελέσματα προηγούμενων χημικών αναλύσεων για όμοια εμπορεύματα που εισάγονται επανειλημμένα, μειώνοντας την ανάγκη έκδοσης νέων Δελτίων Χημικής Ανάλυσης.

Παράλληλα, απλοποιείται η διαδικασία διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τον τελωνισμό επαναλαμβανόμενων εισαγωγών. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις με συστηματική εισαγωγική δραστηριότητα, συμβάλλοντας στη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Το οικονομικό αποτύπωμα των νέων ρυθμίσεων εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Από τη μείωση των δειγματοληψιών αναμένεται να ωφεληθούν επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων συνολικής αξίας άνω των 300 εκατ. ευρώ και περισσότερες από 18.000 τελωνειακές διασαφήσεις ετησίως, καλύπτοντας τουλάχιστον 16 κεφάλαια του Κοινού Δασμολογίου. Επιπλέον, από την απλούστευση της διαδικασίας διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας θα επωφεληθούν περίπου 170 αξιόπιστες εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής αξίας των εισαγωγών της χώρας και το 55% των σχετικών παραστατικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων.