Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι για να προχωρήσει οποιαδήποτε εξέλιξη απαιτείται να πιστοποιηθεί προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει S-400 και ότι δεν υφίσταται καμία μελλοντική συνεργασία που θα δημιουργούσε ασυμβίβαστο με το πρόγραμμα.

Καθησυχαστική εμφανίζεται η Αθήνα απέναντι στα σενάρια που αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα σχετικά με την προοπτική επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, επιμένοντας ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις που να μεταβάλλουν τα σημερινά δεδομένα, ενώ διαμηνύει ότι παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

Το συγκεκριμένο ζήτημα, η συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και οι εξελίξεις σε Λιβύη και Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης ενημέρωσης που πραγματοποίησαν ανώτατες διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει σήμερα καμία απόφαση για την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, ούτε έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την αμερικανική διοίκηση και το Κογκρέσο. Όπως επισημαίνουν, η μοναδική δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου ήταν ότι το θέμα βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση, γεγονός που απέχει σημαντικά από το να θεωρηθεί ειλημμένη απόφαση.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι για να προχωρήσει οποιαδήποτε εξέλιξη απαιτείται να πιστοποιηθεί επισήμως προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον το ρωσικό σύστημα S-400 και ότι δεν υφίσταται καμία μελλοντική συνεργασία που θα δημιουργούσε ασυμβίβαστο με το πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται, όπως τονίζουν, για μία σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Στην Αθήνα θεωρούν ότι η δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα κινείται πολύ πιο γρήγορα από τα πραγματικά δεδομένα. Υπενθυμίζουν ότι η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος από το 2019, ενώ ακόμη και στο υποθετικό σενάριο επανένταξής της θα απαιτηθούν χρονοβόρες πολιτικές και θεσμικές διαδικασίες, πριν υπάρξει οποιοδήποτε πρακτικό αποτέλεσμα.

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Αντίθετα, επισημαίνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε διαφορετική φάση, καθώς η εκπαίδευση των Ελλήνων χειριστών στα F-35 αρχίζει το επόμενο διάστημα, ενώ οι πρώτες παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένονται μέσα στα επόμενα χρόνια. «Δεν μπορεί να αγνοείται η πραγματική εικόνα των τελευταίων ετών», σημειώνουν χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ήδη περισσότερα από 50 αναβαθμισμένα F-16 Viper και προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό για την ένταξη των F-35, την ώρα που η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του σχετικού προγράμματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ανώτατες διπλωματικές πηγές απορρίπτουν τις εκτιμήσεις περί διπλωματικής αποτυχίας της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή εικόνα αποτελεί προϊόν της σταθερής στρατηγικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Όπως αναφέρουν, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν αποκτήσει πλέον έντονα θεσμικό χαρακτήρα και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τις επιλογές ή το ύφος της εκάστοτε αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει συνεχής σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.