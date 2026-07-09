Σε κριτική προς την κυβέρνηση για την στάση της στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ άσκησε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο Αλέξης Χαρίτσης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση της Τουρκίας στον δυτικό στρατηγικό σχεδιασμό διαψεύδει το αφήγημα της «απομόνωσης» της Άγκυρας και της γεωπολιτικής ενίσχυσης της Ελλάδας μέσω της απόλυτης ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης κάνει λόγο για «τέλος της αυταπάτης» σχετικά με την αντίληψη ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως «πρόθυμος σύμμαχος», ενώ επικεντρώνει την κριτική του στην αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας και στην ανάγκη αλλαγής στρατηγικής στην ελληνική εξωτερική πολιτική.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«O πρόθυμος σύμμαχος, ο «terrible partner» και το τέλος της αυταπάτης.

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν μία ακόμη ευκαιρία για τον Τραμπ να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και να ξεδιπλώσει όλη τη γκάμα της επικίνδυνης, φιλοπόλεμης και αντιδραστικής ρητορικής του:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

από την επαναφορά των σεναρίων συνέχισης του πολέμου με το Ιράν μέχρι τις φαιδρές εμμονές του περί «κομμουνισμού». Η αντιμετώπιση δε των Ευρωπαίων ηγετών σαν να είναι κακομαθημένα σχολιαρόπαιδα που πρέπει να συμμορφωθούν, είναι ντροπή για τη Γηραιά Ήπειρο. Και για την ελληνική κυβέρνηση.

Αν θέλουμε όμως να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της Συνόδου είναι ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Επικύρωσε ουσιαστικά την αναβάθμιση της Τουρκίας από μια απλή περιφερειακή δύναμη σε στρατηγικό εταίρο της υπερδύναμης.

Αυτή είναι η περίφημη «απομόνωση» της Τουρκίας για την οποία μιλούσαν τόσον καιρό οι κυβερνητικοί υπερπατριώτες.

Ο κ. Μητσοτάκης επενδύει σταθερά στην ιδέα ότι η Ελλάδα κερδίζει γεωπολιτικό βάρος επειδή είναι ο πιο συνεπής και πρόθυμος σύμμαχος των ΗΠΑ. Στη Σύνοδο παρουσίασε ως επιτυχία ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, αποδεχόμενος πλήρως την εκτίναξη των αμυντικών δαπανών που απαιτεί ο Τραμπ και επιβεβαιώνοντας ότι αυτή παραμένει η μοναδική του στρατηγική.

Όμως σε αυτού του είδους τη γεωπολιτική δεν επιβραβεύονται οι πρόθυμοι. Αναζητούνται οι χρήσιμοι.

Έτσι, οι ΗΠΑ επαναφέρουν επίσημα την Τουρκία στον σκληρό πυρήνα της δυτικής στρατηγικής. Ο Τραμπ δήλωσε πρόθυμος για την άρση των κυρώσεων και την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

Η αναφορά του κ. Μητσοτάκη στο «casus belli» ως …«ιστορικής ανορθογραφίας» μοιάζει περισσότερο με δικαιολογία. Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν ένιωσε καμία ανάγκη να απολογηθεί.

O ΓΓ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε από την άλλη κράτησε ίσες αποστάσεις μιλώντας για διμερείς διαφορές μεταξύ συμμάχων.

Ποιο είναι, λοιπόν, το πραγματικό αποτέλεσμα της Συνόδου;

Είναι η διάψευση του κυβερνητικού μύθου ότι ο ρόλος του «καλού και πρόθυμου συμμάχου» κατοχυρώνει τα ελληνικά συμφέροντα.

Με την Ελλάδα να βρίσκεται εδώ και χρόνια στην πρώτη πεντάδα του ΝΑΤΟ στις στρατιωτικές δαπάνες, τα ερωτήματα είναι άλλα:

Αφού πληρώνουμε τόσο ακριβά τη συμμετοχή μας στη Συμμαχία, ποιο είναι το γεωπολιτικό κεφάλαιο που αποκτά η χώρα;

Ποια συγκεκριμένη ελληνική θέση ενισχύθηκε στη Σύνοδο;

Ποια δέσμευση αποσπάστηκε για το casus belli;

Ποιο αποτέλεσμα δικαιολογεί αυτή τη διαρκή κλιμάκωση των δαπανών;

Η Ελλάδα χρειάζεται μια εξωτερική πολιτική που να παράγει πρωτοβουλίες και συμμαχίες, όχι ψευδαισθήσεις.

Μέσα στη γενικευμένη ευρωπαϊκή αμηχανία και τη γεωπολιτική ανυπαρξία της Ευρώπης, η στάση του Πέδρο Σάντσεθ υπενθύμισε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος: μπορείς να υπερασπίζεσαι την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς να αποδέχεσαι αδιαμαρτύρητα τη λογική της αέναης εξοπλιστικής κλιμάκωσης.

Για τη χώρα μας, η στρατηγική ανακατεύθυνση στη λογική της ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει τον ρόλο του υπερασπιστή του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης στην ταραγμένη περιοχή μας είναι αναγκαία και επείγουσα.

Ας μη συγχέουμε άλλο τη διεθνή αξιοπιστία με την γεωπολιτική ευθυγράμμιση».

{https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/}