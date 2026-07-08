Υπέγραψε με τον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Λιάγκας. Συνεχίζεται για δύο ακόμη χρόνια η εκπομπή «Το Πρωινό».

Παραμένει στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 ο Γιώργος Λίαγκας, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να ανακοινώνεται επίσημα και να αφορά τα δύο επόμενα χρόνια.

Η είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου μέσω ανακοίνωσης από τον σταθμό, ενώ ο παρουσιαστής θέλησε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι @ant1tv για δύο ακόμη χρόνια. Καλό καλοκαίρι σε όλους, ραντεβού τον Σεπτέμβρη στο ανανεωμένο toprwino_ant1», έγραψε ο παρουσιαστής σε φωτογραφία με φόντο τη θάλασσα.

Παράλληλα, δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο, μέσω του οποίου θέλησε να ευχαριστήσει το τηλεοπτικό κοινό για τη στήριξη, στέλνοντας τις δικές του ευχές για ένα καλό καλοκαίρι.

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Στο απόσπασμα, ο Γιώργος Λιάγκας, απεικονίζεται ήρεμος πάνω στο φουσκωτό του, μέσα στο Αιγαίο απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές του διακοπές:

«Λοιπόν, είναι και επίσημο, μπορούμε να το πούμε. Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι, στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα 2 χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Να σας ευχηθώ πραγματικά ένα πολύ όμορφο ξέγνοιαστο καλοκαίρι. Μακάρι όλοι, να μπορέσετε να κάνετε έστω λίγες ημέρες διακοπές, εγώ ήδη βρίσκομαι στο ωραιότερο μέρος του κόσμους, στο Αιγαίο μας. Θα τα πούμε ανανεωμένοι με μία πολύ ωραία ομάδα και ανανεωμένη εκπομπή. Θα τα πούμε κάπου το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε θα τα λέμε από εδώ! Σας ευχαριστώ πολύ».

{https://www.instagram.com/p/Dah4eCRKGYn/?hl=el}