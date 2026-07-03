Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία της κοινής τους συλλογής, η Κιάρα Φεράνι και η Βάσια Κωσταρά αναρτούν δημοσίευση αφιερωμένη στην φιλία και τη συνεργασία τους.

Μία ιδιαίτερη συνεργασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ελληνίδας σχεδιάστριας Βάσια Κωσταρά και την ιταλίδα επιχειρηματία Κιάρα Φεράνι, με τις δύο γυναίκες να προωθούν και επίσημα την νέα τους κοινή σειρά ρούχων.

Η Κιάρα Φεράνι στις αρχές του Ιουνίου είχε βρεθεί στην Ελλάδα με σκοπό να συναντηθεί με την ελληνίδα σχεδιάστρια, ωστόσο, μιλώντας στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών δεν είχε αποκαλύψει το τί ετοιμάζουν οι δύο συνεργάτιδες.

Από τη δική της πλευρά η Βάσια Κωσταρά, είχε επιβεβαιώσει την είδηση περί της συνεργασίας τους, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παρ’ όλα αυτά, το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου, οι δύο επιχειρηματίες δημοσίευσαν από κοινού μία ανάρτηση στα social media, μέσω της οποία ανακοινώνουν ότι η κοινή τους κολεξιόν θα είναι διαθέσιμη στις 6 Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας ότι πέρα από τη συνεργασία τους τις ενώνει και μία φιλία.

Στην δημοσίευσή τους, μοιράστηκαν κοινές τους φωτογραφίες και βίντεο, με την Κιάρα Φεράνι να γράφει στη σχετική λεζάντα:

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«Αυτό που μας συγκεντρώνει είναι πολύ περισσότερο από την αγάπη μας για το καλοκαίρι. Είναι η κοινή μας πορεία ως επιχειρηματίες, η πάθος μας για δημιουργία, και η πίστη μας ότι οι γυναίκες είναι ισχυρότερες, όταν υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Από τη Ελλάδα μέχρι την Ιταλία, δημιουργήσαμε μια συλλογή, εμπνευσμένη από όλα όσα αγαπάμε, την ομορφιά της απλότητας, τη ζωή με αυθεντικότητα, και τον εορτασμό των πιο σημαντικών στιγμών της ζωής. Μια συλλογή που γιορτάζει τη φιλία και την πίστη ότι τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν όταν οι γυναίκες υποστηρίζονται.

Σημειώστε το στα ημερολόγιά σας. Κυριές μου. Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Αγάπη, Chiara × Vassia».

{https://www.instagram.com/p/DaVeN5TiGCU/?hl=el&img_index=4}

Η Βάσια Κωσταρά, μέσω προσωπικών αναρτήσεων έχει αφήσει να εννοηθεί ότι πρόκειται για μία σειρά ρούχων αφιερωμένη στα μπλε χρώματα και τα λουλούδια.