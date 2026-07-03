Η Ζόζεφιν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ενός γάμου με τον Νίνο.

Καλεσμένη στην τελευταία εκπομπή του «Πρωινού» για φέτος, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου η Ζόζεφιν, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Γιώργο Λιάγκα.

Η γνωστή τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στα νέα της επαγγελματικά βήματα και στο ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision, ενώ η συζήτηση πολύ γρήγορα στράφηκε και στη σχέση της με τον Νίνο Ξυπολυτά.

Η Ζοζεφιν αρχικά, μίλησε για την καλοκαιρινή της περιοδεία σημειώνοντας μάλιστα ότι θα ταξιδέψει στην Αμερική όπου θα παραμείνει έναν μήνα και θα παραχωρήσει ορισμένες εμφανίσεις.

Όσα είπε η Ζόζεφιν στο «Πρωινό»

Όταν ρωτήθηκε για τον σύντροφό της και την επανένωσή τους μετά από τον χωρισμό της, αποκρίθηκε χαμογελώντας: «Πάει καλά η επανένωση», και αμέσως μετά έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί κρυφά:

«Όχι Γιώργο, δεν έχουμε παντρευτεί. Με ρωτάνε συνέχεια τα ίδια και το είπα για πλάκα. Δεν έχουμε παντρευτεί σίγουρα. Ούτε πρόταση μου έχει κάνει, αλλά κουράστηκα να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Το ακούω κάθε μέρα. Ζούμε την κάθε μας μέρα. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε, δεν με ενδιαφέρει. Και βεβαία, τσακωνόμαστε, όλα στο πρόγραμμα είναι», τόνισε η Ζόζεφιν.

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Στην συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να μάθει αν υπάρχει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει η ίδια στην Eurovision με τραγούδι που θα της έγραφε ο σύντροφός του. Σε αυτό η Ζόζεφιν απάντησε αινιγματικά λέγοντας: «Μπορεί να μου έχει γράψει κάτι για Eurovision. Μπαλάντα, δυναμική. Αγγλικό τραγούδι είναι. Θα ήθελα να πάω στη Eurovision. Μου αρέσει η διαδικασία του διαγωνισμού και το θεωρώ πιο δίκαιο να διαλέξει ο κόσμος ποιος θα μας εκπροσωπήσει», κατέληξε η Ζόζεφιν.

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Η έκπληξη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ωστόσο, ήρθε όταν η ερμηνεύτρια ανέφερε ότι στο πλατό βρίσκεται και η μητέρα της και τότε ο προυσιαστής ενθουσιασμένος, άρχισε να τη ρωτά για την κόρη της θέλοντας να επιβεβαιώσει και από ένα τρίτο πρόσωπο το αν είναι ευτυχισμένη με τον Νίνο.