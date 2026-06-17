Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα στο «Πρωινό» επιβεβαίωσε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Ο Πάνος Κατσαρίδης είναι ένας από τους συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα που τον συνόδευσε στη φετινή τηλεοπτική σεζόν του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1.

Ωστόσο, μέσα από ένα πρόσφατο ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day» φημολογήθηκα ότι δεν θα συνεχίσει στη νέα σεζόν η συνεργασία τους.

Ο ίδιος, μέσα από δηλώσεις που παραχώρησε το πρώι της Τετάρτης 17 Ιουνίου, επιβεβαίωσε το σχετικό ρεπορτάζ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση πάρθηκε από το κανάλι και δεν πρόκειται για δική του πρωτοβουλία.

«Εμένα ο κύκλος μου στο Πρωινό ολοκληρώνεται 3 Ιουλίου, δεν θα συνεχίσω. Κοίταξε, στεναχωρήθηκα, από την άλλη πάμε παρακάτω. Νιώθω ένα σφίξιμο γιατί δεν είναι κάτι που το ήθελα και θεωρούσα ότι λογικά θα συνεχίζαμε. Φύγαμε για τα καινούργια. Κάθε τέλος είναι μία νέα αρχή. Δεν ήταν δική μου απόφαση να αποχωρήσω. Να το κάνουμε ξεκάθαρο γιατί δεν είναι ωραίο να δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Δεν είχα κανέναν λόγο που να θέλω να αποχωρήσω από την εκπομπή».

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Σε ό,τι αφορά τη σχέση του και τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα, ανέφερε: «Ποτέ δεν δέχτηκα ότι η φιλίες σε βάζουν σε μία δουλειά γιατί κανένας δεν θα σε βάλει στη δουλειά του και δεν θα παίξει το κεφάλι του επειδή είσαι φίλος του. Κάτι άλλο προφανώς βλέπει. Έτσι και οι φιλίες δεν μετράνε στο τέλος μιας δουλειάς. Πάντα τις φιλίες μου τις κρατάω έξω από τη δουλειά μου. Άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία».