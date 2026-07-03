Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκλεισε την τηλεοπτική σεζόν της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στο ΣΚΑΙ.

Στο τιμόνι της παρουσίας στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», βρέθηκε για την τηλεοπτική σεζόν 2025 - 2026, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, το τηλεοπτικό project του ΣΚΑΙ ολοκληρώθηκε, με τον ηθοποιό και παρουσιαστή να ευχαριστεί τους τηλεθεατές, αλλά και τους συνεργάτες του πίσω από τις κάμερες.

Παράλληλα, θέλησε να κάνει ένα ιδιαίτερο σχόλιο σε ό,τι αφορά τα τυχόν αρνητικά σχόλια που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν για την απόφασή του να βρεθεί στο συντονισμό της εκπομπής.

«Δυστυχώς τελειώνει αυτή η εκπομπή μετά από δύο χρόνια. Δύο χρόνια πολύ δημιουργικά, είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Γνώρισα απίστευτους ανθρώπους, πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, καλούς. Μου φέρθηκαν καλά, τους φέρθηκα καλά», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Αναφερόμενος στους τηλεθεατές και το τηλεοπτικό κοινό, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς από καρδιάς, όλους όσους βλέπατε αυτή την εκπομπή και με σταματούσατε και στο δρόμο. Ευχαριστώ και αυτούς που δεν ήταν τόσο φαν της εκπομπής, με τα διάφορα, πικρόχολα σχόλια, που και αυτά με βοήθησαν στο να γίνω και εγώ καλύτερος και καλύτερος άνθρωπος».

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Κλείνοντας αναφέρθηκε στην εκπομπή, χαρίζοντας τις δικές του ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι: «Αυτή η εκπομπή είχε σκοπό να δείξει τα καλά και τα κακά αυτού του τόπου. Λέω να επενδύσουμε στα καλά γιατί είμαστε ευλογημένοι να ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Την χώρα, τη δημιουργούν οι άνθρωποί της. ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Θα ξανά ανταμώσουμε και θα ανταμώνουμε πάντα ‘Όπου Υπάρχει Ελλάδα’».