Επιβεβαιώθηκε η είδηση για τη λήξη της συνεργασίας του Κώστα Τσουρού με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν ήταν ο Κώστας Τσουρός, ο οποίος και αποτέλεσε μέλος της ομάδας του ΣΚΑΙ, αναλαμβάνοντας το τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής «Το ‘χουμε».

Το project ωστόσο, βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο των συζητήσεων και άλλων τηλεοπτικών πάνελ, καθώς λέγεται ότι σημείωνε χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν μειώθηκε η ώρα της εκπομπής, ενώ παράλληλα η θεματολογία της αποτελούνταν κυρίως από θέματα ενημέρωσης και επικαιρότητας. Η εκπομπή ήρθε σε πρόωρο τέλος, με τον παρουσιαστή να αναφέρει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το σταθμό για το μέλλον και τη φύση της συνεργασίας τους.

Παρ’ όλα αυτά, την Δευτέρα 29 Ιουνίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day» και την Τίνα Μεσσαροπούλου έγινε γνωστό ότι πάρθηκε η απόφαση να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών καθώς δεν βρέθηκε η απαραίτητη «χρυσή τομή».

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την λήξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσουρό.

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Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές.

Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια».