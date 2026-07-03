Τέλος εποχής για το «Breakfast@Star». Συγκινημένοι Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στο «αντίο».

Οριστικό είναι το τέλος της εκπομπή «Breakfast@Star» με τον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου να εμφανίζονται συγκινημένοι στην τελευταία εκπομπή της σεζόν.

Το δίδυμο παρουσιαστών το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου, βρέθηκε στο πλατό του Star για τελευταία φορά, καθώς η εκπομπή δεν θα επιστρέψει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Εμφανώς συγκινημένοι θέλησαν να ευχαριστήσουν τους συνεργάτες τους που τους συνόδευσαν στο ταξίδι τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Τόσο η Ελένη Χατζίδου, όσο και ο Ετεοκλής Παύλου μίλησαν για κάθε συνεργάτη τους ξεχωριστά, ευχαρίστησαν το τηλεοπτικό κοινό και χάρισαν τις ευχές τους για ένα όμορφο καλοκαίρι.

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Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή που η παρουσιάστρια θέλησε να μιλήσει επί προσωπικού στον σύντροφό της και επί τέσσερα χρόνια συνεργάτη της, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα γεράσουν μαζί:

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«Σε λατρεύω, σ’ αγαπώ. Θα γεράσουμε μαζί! Λέγαμε θα γεράσουμε στο ‘Breakfast’. Πολλά δεν γίνονται όπως τα περιμένουμε, πολλές φορές. Ότι εμείς όμως θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε! Ναι;», αποκρίθηκε η Ελένη Χατζίδου στον Ετεοκλή Παύλου με τρεμάμενη φωνή.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουνε έρθει στο φως της δημοσιότητας το ζευγάρι δεν θα επιστρέψει στην πρωινή ζώνη του σταθμού, ενώ μεταφέρεται και το τηλεοπτικό project της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία όπως ανέφερε στο πρόσφατο παρελθόν θα είναι «Πρωτοεμφανιζόμενη στην πρωινή ζώνη».

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