Από τα 26 σκάφη που έλεγξε η ΑΑΔΕ, στα 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις.

Σχεδόν ένα στα δύο τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν στη Σαντορίνη εντοπίστηκε με φορολογικές παραβάσεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης της ΑΑΔΕ με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026». Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε τουριστικά πλοία και βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και στην ανάλυση διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας, αλλά και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη. Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι έγιναν κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την έκδοση αποδείξεων, την εφαρμογή των σωστών συντελεστών ΦΠΑ, τον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών και την τήρηση των προβλεπόμενων παραστατικών.

ΑΑΔΕ: Από τα 26 σκάφη που ελέγχθηκαν, στα 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, στα 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 46%. Μεταξύ των παραβάσεων που εντοπίστηκαν ήταν η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων, η μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης των απαιτούμενων παραστατικών και εγγράφων, η είσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ και η εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο.

Η συνολική αξία που συνδέεται με τις παραβάσεις ανέρχεται σε 92.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν φτάνουν τις 43.000 ευρώ. Οι έλεγχοι, πάντως, δεν σταματούν εδώ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση των επιχειρήσεων στις οποίες εντοπίστηκαν παραβάσεις, με περαιτέρω διασταύρωση των φορολογικών δεδομένων και, όπου κριθεί απαραίτητο, επέκταση των ελέγχων και σε προηγούμενες ανέλεγκτες φορολογικές περιόδους.