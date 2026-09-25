Η πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών προβλέπεται να ενεργοποιηθεί το προσεχές διάστημα, παρέχοντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις κινήσεις ιδιωτικών και εταιρικών αεροσκαφών.

Νέα ψηφιακά εργαλεία εντάσσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις ελεγκτικές διαδικασίες, με την αξιοποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης αεροσκαφών και γεωχωρικού συστήματος επιχειρησιακής ανάλυσης.

Η πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών προβλέπεται να ενεργοποιηθεί το προσεχές διάστημα, παρέχοντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις κινήσεις ιδιωτικών και εταιρικών αεροσκαφών, τόσο εντός όσο και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, η ετήσια συνδρομή για την πρόσβαση στην πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών και στη γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης GIS ανέρχεται σε 5.580 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα συστήματα προορίζονται για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν στοιχεία σχετικά με τις κινήσεις αεροσκαφών και να τα συνδυάζουν με άλλες πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεσή τους.

Στόχος είναι να διευκολύνεται ο εντοπισμός περιπτώσεων που παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να ακολουθούν περαιτέρω διασταυρώσεις στο πλαίσιο φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων.

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Στην πράξη, δεδομένα που αφορούν μία πτήση, επαναλαμβανόμενες διαδρομές ή συγκεκριμένες μετακινήσεις θα μπορούν να εξετάζονται σε συνδυασμό με άλλα διαθέσιμα στοιχεία. Η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης πτήσης ή διαδρομής δεν συνεπάγεται από μόνη της παράβαση, αλλά μπορεί να αποτελέσει πληροφορία προς αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΑΑΔΕ: Αξιοποίηση γεωχωρικής πλατφόρμας επιχειρησιακής ανάλυσης GIS

Η συγκεκριμένη δυνατότητα έρχεται να προστεθεί στα εργαλεία παρακολούθησης κινήσεων στη θάλασσα που ήδη αξιοποιούνται από την ΑΑΔΕ. Έτσι, πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, όπως οι κινήσεις πλοίων και αεροσκαφών, θα μπορούν να συνεξετάζονται στο πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει την αξιοποίηση γεωχωρικής πλατφόρμας επιχειρησιακής ανάλυσης GIS (Geographic Information Systems) για τις ανάγκες της ΔΕΟΣ.

Το σύστημα GIS επιτρέπει τον συνδυασμό διαφορετικών δεδομένων με τη γεωγραφική τους θέση, παρέχοντας τη δυνατότητα καταγραφής, απεικόνισης και ανάλυσης πληροφοριών σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να αποτυπώνονται οι επιχειρησιακές δράσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών και να συσχετίζονται πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Στο ίδιο περιβάλλον θα μπορούν να ενσωματώνονται και δεδομένα που προέρχονται από την παρακολούθηση αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η χρήση του συστήματος δεν θα περιορίζεται στη γεωγραφική απεικόνιση των πληροφοριών. Προβλέπεται επίσης η αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, drones και εργαλείων ανάλυσης δικτύων κινδύνου.

