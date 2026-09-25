Η επίσκεψη πάπα στην έδρα της Unesco είναι ιστορική καθώς η τελευταία έγινε το 1980.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στην έδρα της Unesco στο Παρίσι, η ομιλία του πάπα Λέοντα, με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πάπας Λέων άνοιξε την ομιλία του στα γαλλικά και συνέχισε στα αγγλικά λέγοντας ότι ο ρυθμός των αλλαγών παγκοσμίως μας ωθεί να αναρωτηθούμε «τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος».

«Κάθε πολιτισμός αμφισβητείται από αυτό το ερώτημα, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά κάθε μορφής γνώσης, κάθε τέχνης και κάθε θρησκείας. Ακόμα και στον 21ο αιώνα, άλλωστε, δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο άνθρωπος ή τι σημαίνει να ζεις ως άνθρωπος. Η ζωή δεν γίνεται πλέον αντιληπτή ως δώρο, αλλά ως εμπόρευμα. Δεν θεωρείται πλέον ως κάλεσμα για φροντίδα και ευθύνη, αλλά ως προϊόν προς αξιοποίηση» σημείωσε μεταξύ άλλων.

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Τόνισε πως «στο πέρασμα των αιώνων, πολλές εργασίες που κάποτε εκτελούνταν από ανθρώπους έχουν ανατεθεί σε μηχανές, των οποίων οι δυνατότητες και οι εφαρμογές συνεχίζουν να διευρύνονται. Πιο πρόσφατα, σε ορισμένα τεχνητά συστήματα δόθηκε ακόμη και η ονομασία της ανθρώπινης ικανότητας σκέψης και νοημοσύνης.

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Ταυτόχρονα, ωστόσο, οι ιδέες και οι σχέσεις μας κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν από μια διαδικασία αποανθρωποποίησης.

Το παράδοξο καθίσταται ολοένα και πιο εμφανές. Ενώ αποδίδεται νοημοσύνη σε υπολογιστικά συστήματα, δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε την αναπαλλοτρίωτη αξιοπρέπεια των ανθρώπων, των οποίων η ζωή κρίνεται με βάση το κριτήριο της αποδοτικότητας και, όταν δεν θεωρούνται πλέον παραγωγικοί, καταλήγουν να απορρίπτονται και να περιθωριοποιούνται» είπε σε σημείο της ομιλίας του.

Η επίσκεψη πάπα στην έδρα της Unesco είναι ιστορική καθώς η τελευταία έγινε το 1980.

Ο πάπας Λέων υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών όπου έγραψε «Είμαι ευγνώμων για την υποδοχή που έλαβα, ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού, η Unesco να συνεχίσει την πολύτιμη προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στα επίπεδα της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού».