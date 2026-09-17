Στο Παρίσι θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του και το νέο Opel Corsa GSE, αποδεικνύοντας πώς η Opel μεταφέρει τις υψηλές επιδόσεις της ηλεκτροκίνησης στα μοντέλα παραγωγής.

Από τη Δευτέρα 12 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, τα βλέμματα της αυτοκίνησης θα είναι στραμμένα στο Παρίσι. Η 91η διοργάνωση του «Mondial de l’Auto», του Διεθνούς Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού, θα φιλοξενήσει νέες τεχνολογίες, καινοτόμες προτάσεις και μοντέλα που αποτυπώνουν τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκίνησης – και η Opel θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Γερμανική Μάρκα θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά, την τελική αγωνιστική εμφάνιση του Opel GSE 27FE, του μονοθεσίου GEN4 με το οποίο θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E τη σεζόν 2026-27, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του νέου Opel Corsa GSE. Στο επίκεντρο, όμως, θα βρεθεί και ένα ακόμη σημαντικό νέο: η αποκάλυψη ενός νέου πρωτότυπου μοντέλου, που θα δώσει μια πρώτη εικόνα για τη σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση της Opel στο μέλλον.

«Μπορώ να υποσχεθώ σε όλους όσοι επισκεφθούν το περίπτερο της Opel στο Παρίσι μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των πρόσφατων μοντέλων μας, της συμμετοχής μας στη Formula E, αλλά και μια πρώτη ματιά στο όραμά μας για το μέλλον. Το νέο μας πρωτότυπο θα αναδείξει για μία ακόμη φορά χαρακτηριστικά που θα αποτελέσουν μέρος της ταυτότητας των επόμενων μοντέλων Opel. Ανυπομονώ να το παρουσιάσω σε ένα διεθνές κοινό», δήλωσε ο CEO της Opel, Florian Huettl.

Αγωνιστικά γονίδια: Opel GSE 27FE και νέο Corsa GSE

Το νέο concept car της Opel θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα της Μάρκας στο Stand A42 στο Hall 4. Δίπλα του θα βρίσκεται το Opel GSE 27FE, το αγωνιστικό μονοθέσιο GEN4 της Opel για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E 2026-27. Με μόνιμη τετρακίνηση και ισχύ άνω των 800 ίππων, τα μονοθέσια GEN4 ανεβάζουν τον ηλεκτρικό μηχανοκίνητο αθλητισμό σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Στο Παρίσι θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του και το νέο Opel Corsa GSE, αποδεικνύοντας πώς η Opel μεταφέρει τις υψηλές επιδόσεις της ηλεκτροκίνησης στα μοντέλα παραγωγής. Το νέο ηλεκτρικό «hot hatch» με το χαρακτηριστικό έμβλημα του Κεραυνού αξιοποιεί την εκτενή τεχνογνωσία των μηχανικών της Opel στο Rüsselsheim, , σε συνδυασμό με την εμπειρία της ομάδας Opel Motorsport. Με ισχύ 207 kW (281 hp) και ροπή 345 Nm, το Corsa GSE επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο παραγωγής στην τρέχουσα γκάμα της Opel.

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Μαζί με τη Rebecca Reinermann, Vice President Marketing, και τον Mark Adams, Vice President Design, ο CEO της Opel Florian Huettl θα παρουσιάσει τα σημαντικότερα νέα της Μάρκας κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου της Opel, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 12:40 ώρα Ελλάδος.