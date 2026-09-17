Από κόσκινο θα περάσουν οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Την ίδια ώρα, η υπεράσπισή τους προετοιμάζει τις επόμενες νομικές κινήσεις, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και η οικονομική δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων, καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος ξεκινά έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία για ενδεχόμενη τέλεση αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Η 56χρονη γιατρός μεταφέρθηκε περίπου στις 06:30 από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης προς τις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε η μεταγωγή του 58χρονου συζύγου της, ο οποίος κρατούνταν στη ΓΑΔΑ. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατούνται σε ξεχωριστούς χώρους, με την 56χρονη να βρίσκεται στη γυναικεία πτέρυγα και τον 58χρονο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ανδρικής πτέρυγας. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Οι ίδιοι αρνούνται την κατηγορία και υποστηρίζουν ότι δεν φέρουν ευθύνη για τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Αίτημα αποφυλάκισης σχεδιάζει να καταθέσει ο Θεοδωρόπουλος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, ο δικηγόρος του ζεύγους των γιατρών αναμένεται να κινηθεί άμεσα για την υποβολή αιτήματος αποφυλάκισης, τουλάχιστον ως προς τον 58χρονο γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο γιατρός δεν είχε την ευθύνη για τη θεραπεία στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση αφορά αποκλειστικά την κατηγορία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.

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Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο βάρος στην υπερασπιστική γραμμή του 58χρονου γιατρού δίνεται στην κατάθεση ασθενούς του, ο οποίος βρισκόταν στο ιατρείο την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο συγκεκριμένος ασθενής είχε μεταβεί στο ιατρείο περίπου στις 15:30 και, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μέχρι τις 16:06, όταν έλαβε στο κινητό του παραπεμπτικό για εξετάσεις, δεν είχε αντιληφθεί κάτι ανησυχητικό.

Όπως περιέγραψε, στη συνέχεια ακούστηκε φωνή που κάλεσε τον γιατρό να μεταβεί σε άλλο χώρο. Ακολούθησε αναστάτωση και λίγα λεπτά αργότερα ζητήθηκε να κληθεί ασθενοφόρο. Η γραμματέας ενημέρωσε τον ασθενή ότι είχε προκύψει έκτακτο περιστατικό και ότι το ραντεβού τους θα έπρεπε να διακοπεί. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας φέρεται να αποτελεί ένα από τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η υπεράσπιση στην προσπάθειά της να υποστηρίξει ότι ο 58χρονος γιατρός δεν είχε ενεργό ρόλο στη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

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Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνά τους δύο γιατρούς

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής της, η έρευνα επικεντρώνεται στην οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία, οι επαγγελματικές δραστηριότητες, οι συναλλαγές και γενικότερα η οικονομική εικόνα των δύο γιατρών.

Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και η εξέταση των οικονομικών δεδομένων δεν σημαίνει από μόνη της ότι έχει διαπιστωθεί τέλεση αδικήματος. Εφόσον από την έρευνα προκύψουν συγκεκριμένες ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος, προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο η δυνατότητα λήψης μέτρων σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Αρχής θα ξεκινήσει με δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν.

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Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε πολλαπλά επίπεδα έρευνας. Από τη μια πλευρά, συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο ρόλος που φέρεται να είχε καθένας από τους δύο γιατρούς. Από την άλλη, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου, τους προηγούμενους ελέγχους, τη χρήση συγκεκριμένων ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα των εμπλεκομένων.

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