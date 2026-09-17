Ο ίδιος είχε λάβει εντολή από τον τραγουδιστή να ετοιμάσει ένα αρχικό κείμενο, προκειμένου στη συνέχεια να απευθυνθούν σε συμβολαιογράφο.

Ο στενός φίλος και επί χρόνια δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης, μιλώντας στο MEGA, ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν είχε συντάξει διαθήκη.

Όπως ανέφερε, μετά την περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη με το Δρομοκαΐτειο, του είχε επισημάνει την ανάγκη να προχωρήσει στη σύνταξη διαθήκης. Ωστόσο, ο τραγουδιστής φέρεται να μην θεωρούσε ότι υπήρχε λόγος να κάνει κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση της ζωής του.

«Ο Γιώργος δεν είχε διαθήκη. Και μάλιστα εγώ μετά την περιπέτεια του Δρομοκαΐτειου, δεν σας κρύβω, του υπέδειξα ότι θα πρέπει να συντάξει διαθήκη. Ο Γιώργος δεν πίστευε ότι θα φύγει από τη ζωή. Μου λέει “είναι δυνατόν, από τώρα να συντάξω διαθήκη; Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ο ίδιος είχε λάβει εντολή από τον τραγουδιστή να ετοιμάσει ένα αρχικό κείμενο, προκειμένου στη συνέχεια να απευθυνθούν σε συμβολαιογράφο. Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

«Μου είχε δώσει εντολή να συντάξω ένα αρχικό κείμενο για να πάμε σε μια συμβολαιογράφο, αλλά ουδέποτε πήγαμε και ουδέποτε υπέγραψε», σημείωσε.

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«Δεν είχα καμία εμπλοκή με τον Γιώργο εδώ και περίπου 9 μήνες»

Ο Γιώργος Μερκουλίδης αναφέρθηκε και στην τελευταία επικοινωνία που είχε με τον τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας πως είχαν μιλήσει τηλεφωνικά στις 25 Αυγούστου.

«Έχω συγκλονιστεί από τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος, αλλά εδώ και περίπου 9 μήνες δεν είχα καμία απολύτως εμπλοκή με τον Γιώργο ούτε ως νομικός. Στις 25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο. Έλειπα διακοπές. Μου είπε ότι με ήθελε να συζητήσουμε κάποιο θέμα. Του είπα όταν επιστρέψω θα τον τηλεφωνήσω. Δυστυχώς δεν πρόλαβα», ανέφερε.

Ο ίδιος θυμήθηκε και την περίοδο της νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, τον Αύγουστο του 2025, όταν είχε αναλάβει τη νομική του εκπροσώπηση.

«Ήμουν ο νομικός του παραστάτης τότε στην περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο, την παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2025. Του είχε στοιχίσει πολύ», είπε.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη περιπέτεια είχε προκαλέσει στον τραγουδιστή έντονη πικρία και αγανάκτηση. Παράλληλα, όμως, η συμπαράσταση του κόσμου φαίνεται πως αποτέλεσε για εκείνον μια σημαντική πηγή δύναμης.

«Ο Γιώργος δεν είχε συνειδητοποιήσει την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου που εκδηλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο την περίοδο εκείνη και αυτό πραγματικά τον έκανε πιο δυνατό, παρόλο που ήταν γεμάτος πικρία και αγανάκτηση για την υπόθεση αυτή του εγκλεισμού», τόνισε.

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