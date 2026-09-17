Οι Βρυξέλλες ζήτησαν από το Πεκίνο να περιορίσει τις πωλήσεις κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων περίπου στο 15% της αγοράς της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την Κίνα να περιορίσει εθελοντικά τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων, για να αποτραπεί ένας εμπορικός πόλεμος, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Οι Βρυξέλλες ζήτησαν από το Πεκίνο να περιορίσει τις πωλήσεις κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων περίπου στο 15% της αγοράς της ΕΕ, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων.

«Αν δεν περιορίσουν οι ίδιοι τις εξαγωγές τους στην αγορά μας, θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στους Financial Times. «Πρόκειται για την αποτροπή της αποβιομηχάνισης. Πρέπει να δράσουμε. Πρόκειται για ελεγχόμενη διαχείριση του εμπορίου».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ΕΕ έχει ζητήσει από την Κίνα να περιορίσει και τις εξαγωγές άλλων προϊόντων, μεταξύ των οποίων χημικά, ενώ παράλληλα επιδιώκει την αύξηση των κινεζικών αγορών ευρωπαϊκών προϊόντων.

Εμπορικό έλλειμμα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να περιορίσει το «μη βιώσιμο» εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα.

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Σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι το εμπορικό έλλειμμα ΕΕ - Κίνας έφτασε πέρυσι τα 360,6 δισ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 9% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα δεύτερο «σοκ από την Κίνα», αυτή τη φορά μέσω της αποβιομηχάνισης.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, έχει δηλώσει ότι επιδιώκει συγκεκριμένα αποτελέσματα έως τον Οκτώβριο και αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου μήνα.

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η μεγάλη αύξηση των κινεζικών εξαγωγών, μεταξύ άλλων σε χημικά, μπαταρίες και οχήματα, οφείλεται στην υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας.

Το Πεκίνο απορρίπτει την κριτική αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι ανησυχίες για τις οικονομικές ανισορροπίες και την πλεονάζουσα παραγωγή στοχεύουν στον περιορισμό της Κίνας.

Με πληροφορίες από Reuters