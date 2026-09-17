Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ επιστρέφουν οι «Μπλε Ώρες»

Οι «Μπλε Ώρες» επιστρέφουν σήμερα με το νέο επεισόδιο να φέρνει την Εύα αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Εύα πάει στο σπίτι της Νικολέτας σαν κυνηγημένη, με ένα περιπολικό να είναι στημένο απ’ έξω, καθώς η σκιά του κινδύνου δεν φεύγει στιγμή από πάνω της. Με σκληρό ύφος, ο αστυνόμος ξεκαθαρίζει στον Διονύση: «Αν επιτεθείς ξανά στη γυναίκα σου, θα το μετανιώσεις πολύ άσχημα».

Παρόλα αυτά οι απειλές του Διονύση γίνονται ακόμα πιο σκοτεινές κι αυτή τη φορά στοχοποιεί και τη θεία Ελένη. Στο μεταξύ, ο Πέτρος πάει με ένα μονόπετρο στο σπίτι της Νικολέτας και κάπως έτσι ξεκινάει ένα ακόμα διεστραμμένο του παιχνίδι. Παράλληλα ο αστυνόμος σφίγγει τον κλοιό, στριμώχνει τη Νικολέτα και απαιτεί την αλήθεια. Πού ήταν πραγματικά η Εύα κι ο Άγγελος τη νύχτα της δολοφονίας; Οι απαντήσεις που παίρνει, ανοίγουν νέα, πιο επικίνδυνα ερωτήματα.

Στην Τσαγκαράδα επιστρέφει ένας από μηχανής Θεός που κρατά στα χέρια του τη λύση για το πρόβλημα της Βάσιας!

Στο μεταξύ πριν καλά – καλά ο Δημήτρης συνέλθει από την περιπέτεια της υγείας του, η Ολυμπία του αποκαλύπτει πως είναι έγκυος, αφήνοντάς τον να πιστεύει πως το παιδί είναι δικό του! Παράλληλα ο Διονύσης περνά στην αντεπίθεση και με εκδικητική μανία και τις «πλάτες» του Φίλιππου, απολύει την Εύα από το εργοστάσιο. Την ίδια ώρα ένα ανώνυμο σημείωμα φτάνει στα χέρια της Όλγας κι έτσι μαθαίνει για τον κρυφό δεσμό ανάμεσα στην Εύα και τον Άγγελο. Και τότε… η καταιγίδα ξεσπά. Η αστυνομία εισβάλλει και συλλαμβάνει την Εύα και τον Άγγελο ως βασικούς υπόπτους για τη δολοφονία της Λίζας.