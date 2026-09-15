Τι ποσοστά σημείωσε στην πρεμιέρα της η νέα σειρά του ΣΚΑΙ

Πρεμιέρα στην prime time ζώνη του ΣΚΑΙ έκανε χθες, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η νέα σειρά των Αντρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, «Μπλε Ώρες».

Οι «Μπλε Ώρες» έκοψαν πρώτες το νήμα της τηλεθέασης, στην prime time ζώνη, με ποσοστό 10,9% στο δυναμικό κοινό και 19,5% στο γενικό σύνολο.

Η τηλεθέαση

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

«Μπλε Ώρες» – 10,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

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«Μπλε Ώρες» – 19,5%

«Μπλε ώρες»: Αναλυτικά η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές

Πήλιο. Τσαγκαράδα. Λίγο πριν το ξημέρωμα την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε… Αυτές τις μπλε ώρες, ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) και η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο… παράνομα… κρυφά… ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια… Εκείνος, γιός μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και εκείνη απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους.. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα…

Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου), ο άντρας της Εύας, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον γάμο του ενώ η Λίζα (Αναστασία Δρακά), η γυναίκα του Άγγελου, υποπτεύεται ότι ο άντρας της έχει ερωμένη. Ο Άγγελος έχει ζητήσει διαζύγιο, αλλά η Λίζα αρνείται να του το δώσει, αν δεν ικανοποιηθούν οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις της.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει μια μικρή απόδραση στην Σκιάθο για να ζήσει λίγο ελεύθερα τον έρωτά του. Η ζήλεια του Διονύση τον οδηγεί να παρακολουθήσει την Εύα. Μια τυχαία συνάντησή της με τον φίλο του, Αλέκο (Χρήστος Λούλης), σε συνδυασμό με ένα σημείωμα που βρίσκει, τον οδηγεί σε μία θανατηφόρα λάθος εκτίμηση. Η Εύα πάει Σκιάθο αλλά ο Άγγελος δεν εμφανίζεται ποτέ… Τρελαίνεται από την αγωνία. Φοβάται πως κάτι του έχει συμβεί… Υποχρεώνεται να μιλήσει στη μητέρα του, τη Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου)… Παράλληλα, ο Διονύσης, τρελός από ζήλεια, κάνει κάτι αποτρόπαιο, ενώ ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης), πατέρας της Λίζας, μέσα στη γαλακτοκομική μονάδα βρίσκεται μπροστά στο πιο φρικτό θέαμα…

Ο Δημήτρης ενημερώνει την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) για τη δολοφονία της κόρης τους κι εκείνη καταρρέει. Άναυδη μένει κι η Στέλλα, ενώ αναγκάζεται να πει στον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) ότι ο Άγγελος αγνοείται, γεγονός που κινεί τις υποψίες της αστυνομίας και τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων. Ο Διονύσης ψαρεύει τη θεία της Εύας, την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα), για πληροφορίες σχετικά με την Εύα, αλλά εκείνη δείχνει να μην ξέρει τίποτα.

Την ίδια ώρα, η Εύα μαζεύει λίγα πράγματα και φεύγει από το σπίτι, βρίσκοντας καταφύγιο στο σπίτι της κολλητής της φίλης, της Νικολέτας (Ελένη Βαΐτσου). Η κίνηση αυτή αναπτερώνει τις ελπίδες του Στράτου (Κωνσταντίνος Τσίτσιος), που είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της. Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) εξιστορεί στην Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) όλη την αλήθεια σχετικά με τον φόνο της Λίζας…

Ο Διονύσης είναι υποστηρικτικός απέναντι στη Βάσια (Κατερίνα Στικούδη), με εκείνη να επιμένει ότι κάποιος σκότωσε τον άντρα της και δεν ήταν ατύχημα. Ο Διονύσης εισβάλλει στο σπίτι της Νικολέτας και παίρνει με το ζόρι την Εύα πίσω στο σπίτι τους, όπου και της επιβάλλεται ερωτικά. Η Όλγα κι ο Δημήτρης πάνε στο νεκροτομείο να δουν για τελευταία φορά την κόρη τους. Η Ολυμπία συνειδητοποιεί ότι είναι έγκυος και τηλεφωνεί στον Πέτρο. Την ίδια ώρα, ένας αγρότης εντοπίζει το νοικιασμένο αμάξι του Άγγελου και ειδοποιεί την αστυνομία. Ο Άγγελος βρίσκεται δεμένος και φιμωμένος μέσα στο πορτ μπαγκάζ.

Το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», ερμηνεύει η Πάολα, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Ηθοποιοί και οι συντελεστές

Γιώργος Παρτσαλάκης

Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Ιζαμπέλλα Φούλοπ

Βαγγέλης Κακουριώτης

Γιάννης Ποιμενίδης

Κατερίνα Στικούδη

Ελένη Βαΐτσου

Έλενα Πιερίδου

Γιώργος Κυριάκου

Έλενα Χειλέτη

Κωνσταντίνος Τσίτσιος

Ευφροσύνη Κουτσουβέρη

Πάνος Μπακανδρέας

Λευτέρης Βασιλάκης

Χαριτίνη Ηλιάδου

Χρυσή Κασιώτη

Ηρακλής Τσουζίνοβ

Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί

Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

Πρωταγωνιστούν:

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης