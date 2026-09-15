Η ενέργεια και τα λιπαντικά ακρίβυναν κατά 12,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 11,3%.

Έντονη πίεση στις τιμές που εισπράττουν οι παραγωγοί, την ώρα που το κόστος της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής κινείται ανοδικά, καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούλιο του 2026. Η εικόνα αποτυπώνει μια διεύρυνση της «ψαλίδας» μεταξύ των τιμών εκροών και εισροών, με ιδιαίτερα μεγάλη υποχώρηση στις τιμές της φυτικής παραγωγής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία και Κτηνοτροφία, χωρίς τις επιδοτήσεις, μειώθηκε κατά 8,4% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έναν χρόνο νωρίτερα, η αντίστοιχη ετήσια μεταβολή είχε διαμορφωθεί σε -1,4%. Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, οι τιμές εκροών υποχώρησαν κατά 6,1%.

Καθοριστικό ρόλο στην ετήσια πτώση έπαιξε η φυτική παραγωγή, όπου ο σχετικός δείκτης μειώθηκε κατά 9,9%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση εμφάνισαν τα φρούτα, με τις τιμές τους να καταγράφουν «βουτιά» 24,6% σε ετήσια βάση. Πτώση 9,4% σημειώθηκε στα κτηνοτροφικά φυτά και 6,1% στα δημητριακά και τους σπόρους. Στον αντίποδα, η ζωική παραγωγή παρουσίασε αύξηση τιμών κατά 3,3%, με τις τιμές στα κρέατα να ενισχύονται κατά 4,4% και στα ζωικά προϊόντα κατά 2,1%.

Κόστος παραγωγής

Αντίθετη πορεία ακολούθησε το κόστος παραγωγής. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 4,7% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, έναντι μείωσης 1,5% που είχε καταγραφεί μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιουλίου 2024. Η άνοδος προήλθε από την αύξηση κατά 5,9% των τιμών των αναλώσιμων μέσων και κατά 1,3% του δείκτη σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες κόστους. Η ενέργεια και τα λιπαντικά ακρίβυναν κατά 12,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 11,3%. Οι ζωοτροφές ήταν ακριβότερες κατά 1,8%, τα γεωργικά φάρμακα κατά 1,3% και τα κτηνιατρικά φάρμακα κατά 3,1%. Αύξηση 4,1% καταγράφηκε και στα γεωργικά κτίρια.

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Η ανοδική πίεση στο κόστος συνεχίστηκε και σε μηνιαία βάση, καθώς ο γενικός δείκτης εισροών αυξήθηκε κατά 1,1% έναντι του Ιουνίου. Ενδεικτικά, μέσα σε έναν μήνα η ενέργεια και τα λιπαντικά κατέγραψαν άνοδο 3,9%, ενώ οι ζωοτροφές αυξήθηκαν κατά 1%.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, ο μέσος δείκτης τιμών εκροών την περίοδο Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026 μειώθηκε κατά 1,3%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης εισροών αυξήθηκε κατά 2%.