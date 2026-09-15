Οι κενές θέσεις εργασίας διαμορφώθηκαν σε 46.368, έναντι 38.834 το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Αύξηση σε ετήσια βάση παρουσίασαν οι κενές θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, οι κενές θέσεις εργασίας διαμορφώθηκαν σε 46.368, έναντι 38.834 το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 19,4%. Η μεταβολή αυτή έρχεται μετά τη μεγάλη ετήσια πτώση κατά 34,1% που είχε σημειωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η εικόνα είναι διαφορετική, ωστόσο, σε τριμηνιαία βάση. Σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, οι κενές θέσεις μειώθηκαν κατά 11,2%, καθώς στο πρώτο τρίμηνο είχαν ανέλθει σε 52.231. Πρόκειται για μείωση 5.863 θέσεων μέσα σε ένα τρίμηνο.

Παράλληλα, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των επιπέδων που είχαν καταγραφεί πριν από δύο χρόνια. Το δεύτερο τρίμηνο του 2024 οι κενές θέσεις εργασίας είχαν φθάσει τις 58.941, έναντι 46.368 στο αντίστοιχο διάστημα του 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε 12.573 λιγότερες θέσεις ή σε υποχώρηση περίπου 21% σε σχέση με την κορύφωση του 2024.

Τα στοιχεία δείχνουν έτσι ότι, παρά την ανάκαμψη σε σχέση με το ιδιαίτερα χαμηλότερο επίπεδο του δεύτερου τριμήνου του 2025, η δυναμική δεν είναι ομοιόμορφη. Η πτώση έναντι του πρώτου τριμήνου και η σημαντική απόσταση από τα επίπεδα του 2024 περιορίζουν την εικόνα που δημιουργεί η ετήσια αύξηση του 19,4%.

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Η πορεία των τελευταίων τριμήνων χαρακτηρίζεται άλλωστε από έντονες διακυμάνσεις. Μετά τις 70.826 κενές θέσεις του πρώτου τριμήνου του 2024, ο αριθμός μειώθηκε διαδοχικά στις 58.941 το δεύτερο τρίμηνο, στις 48.813 το τρίτο και στις 28.365 το τέταρτο. Το 2025 ξεκίνησε με ανάκαμψη στις 52.070 θέσεις, για να ακολουθήσει νέα πτώση στις 38.834 το δεύτερο τρίμηνο.