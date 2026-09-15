Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αγνόησαν τα αλλεπάληλα alarm.

Νέα, σοβαρή τροπή παίρνει η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν νέα δεδομένα που διαβίβασε η ΕΛ.ΑΣ. στις ανακριτικές αρχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εκθέσεις σχετικά με ψηφιακά πειστήρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να έχει το υλικό που ανακτήθηκε από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το καταγραφικό του μηχανήματος έχει αποτυπώσει με χρονική ακρίβεια τη λειτουργία του, τους συναγερμούς που ενεργοποιήθηκαν, αλλά και τις προσπάθειες επανεκκίνησης της διαδικασίας.

Ο 32ος τακτικός ανακριτής έκρινε ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι επαρκή ώστε η αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης να μετατραπεί σε βαρύτερη ποινική δίωξη. Οι δύο γιατροί ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα το πρωί.

Τα απολογητικά υπομνήματα των δύο γιατρών

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να έχουν ήδη προετοιμάσει πολυσέλιδα απολογητικά υπομνήματα, τα οποία αναμένεται να καταθέσουν πριν από τις απολογίες τους.

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Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν είχε εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό και ότι κλήθηκε από τη σύζυγό του να συνδράμει μετά τις 16:00. Στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, ενώπιον του ανακριτή εμφανίστηκαν σήμερα δύο μάρτυρες: η γραμματέας του ιατρείου και ένας ασθενής του.

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να αποδίδει τυχόν αντιφάσεις ή κενά στην ένταση και τον πανικό που επικράτησαν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, αναμένεται να επιμείνει στη θέση ότι δεν υπήρχε πρόθεση ή δόλος από την πλευρά της κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

Οι καταγραφές του μηχανήματος που εξετάζουν οι αρχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την ψηφιακή ανάκτηση των δεδομένων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Στις 14:14:10 καταγράφεται η μετάβαση στη διαδικασία της θεραπείας, ενώ στις 14:14:42 εμφανίζεται στο σύστημα η ένδειξη «έναρξη θεραπείας». Η συγκεκριμένη καταγραφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή είχε ξεκινήσει η κυκλοφορία και ανταλλαγή του αίματος, αλλά ότι είχε ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη διαδικασία.

Περίπου έντεκα λεπτά αργότερα, στις 14:25:32, καταγράφεται ο πρώτος συναγερμός, με την ένδειξη «Alarm 9». Η συγκεκριμένη προειδοποίηση αφορά υπέρβαση του ανώτατου ορίου φλεβικής πίεσης και μπορεί να συνδέεται είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς είτε με τεχνικό ζήτημα.

Ακολούθησε επικύρωση του συναγερμού από τον χειριστή, γεγονός που δείχνει ότι η προειδοποίηση είχε γίνει αντιληπτή. Ωστόσο, λίγο αργότερα καταγράφηκε και δεύτερος ίδιος συναγερμός, ο οποίος επίσης επικυρώθηκε.

Η κύρια διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να ξεκίνησε στις 14:37:46, όταν άρχισε η κυκλοφορία και ανταλλαγή του αίματος μέσω του μηχανήματος. Στο υλικό της έρευνας περιλαμβάνονται ακόμη δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στις 14:44 και στις 14:45.

Στις 15:22 καταγράφεται ένας ακόμη συναγερμός και η θεραπεία διακόπτεται, καθώς το μηχάνημα δεν λαμβάνει πλέον αίμα μέσω του φλεβοκαθετήρα. Το συγκεκριμένο εύρημα εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη ότι περίπου εκείνη την ώρα μπορεί να σημειώθηκε ανακοπή. Ωστόσο, η ακριβής ώρα του θανάτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί αποκλειστικά από τα δεδομένα του καταγραφικού.

Ένα λεπτό αργότερα, στις 15:23, καταγράφεται νέος συναγερμός. Μέχρι τις 15:45 εμφανίζονται ακόμη δύο σχετικές καταγραφές, ενώ η λειτουργία του μηχανήματος παραμένει σταματημένη. Παράλληλα, επιχειρείται εκ νέου ενεργοποίηση της διαδικασίας κυκλοφορίας του αίματος, χωρίς επιτυχία, με το μηχάνημα τελικά να απενεργοποιείται αυτόματα.

Συνολικά, το καταγραφικό αποτύπωσε για περίπου 91 λεπτά μια σειρά από ενδείξεις και προειδοποιήσεις, οι οποίες αποτελούν πλέον αντικείμενο λεπτομερούς δικαστικής αξιολόγησης.

Το ζήτημα της κλήσης του ΕΚΑΒ

Ένα ακόμη σημείο που εξετάζεται από τις αρχές αφορά τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η κλήση πραγματοποιήθηκε σχεδόν δύο ώρες αργότερα.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, καθώς και το κατά πόσο αυτές συνδέονται με τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Στο επίκεντρο και άλλες καταγγελίες

Παράλληλα με την κύρια έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν διατυπωθεί στο διαδίκτυο και άλλες καταγγελίες που αφορούν τη δραστηριότητα των δύο γιατρών και τις εναλλακτικές θεραπείες που φέρεται να παρείχαν.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά σε προσπάθειες προσέγγισης ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων σε νησιά των Κυκλάδων, με στόχο την επαφή με πρόσωπα υψηλής αναγνωρισιμότητας και την προώθηση συγκεκριμένων θεραπειών.