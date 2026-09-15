Το νέο κύμα ανόδου των τιμών πυροδότησε η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αναγκάστηκε να κλείσει τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής-Δύσης.

Φωτιά παίρνει ξανά το πετρέλαιο, καθώς η Μέση Ανατολή βυθίζεται σε έναν ακόμη πιο επικίνδυνο κύκλο επιθέσεων και αντιποίνων, με τη Σαουδική Αραβία, τους Χούθι και το Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και σήμερα Τρίτη, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν πλέον να αποτιμήσουν όχι απλώς τον γεωπολιτικό κίνδυνο, αλλά το ενδεχόμενο πραγματικής διαταραχής στην τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς.

Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 1,25%, φθάνοντας τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,27%, στα 102,68 δολάρια.

Το νέο κύμα ανόδου των τιμών πυροδότησε η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αναγκάστηκε να κλείσει τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής-Δύσης, μετά τις ζημιές που προκάλεσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ. Πρόκειται για μια υποδομή τεράστιας στρατηγικής σημασίας, καθώς επιτρέπει στο σαουδαραβικό πετρέλαιο να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Κάθε νέο πλήγμα αυξάνει τον φόβο ότι η ενεργειακή κρίση μπορεί να «ξεφύγει»

Το κλείσιμό του έρχεται στη χειρότερη δυνατή στιγμή. Η αγορά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με περιορισμένη προσφορά, ενώ κάθε νέο πλήγμα σε αγωγούς, λιμάνια ή δεξαμενόπλοια αυξάνει τον φόβο ότι η ενεργειακή κρίση μπορεί να περάσει σε μια πολύ πιο επικίνδυνη φάση.

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Την ίδια στιγμή, οι Χούθι ανεβάζουν κατακόρυφα την ένταση. Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι 13 άμαχοι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα, έπειτα από μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον σαουδαραβικού εδάφους.

Και ενώ το ένα μέτωπο φλέγεται, τα Στενά του Ορμούζ εξελίσσονται σε πεδίο ανοιχτής σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κατέρριψε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο, μετά από σειρά ιρανικών επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών μη επανδρωμένων ναυτικών συστημάτων στον Κόλπο.

Στο σκηνικό αυτό ήρθε να προστεθεί και η σκληρή τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συνεχίσουν την εκστρατεία τους εναντίον του Ιράν και να αναλάβουν τον έλεγχο του πετρελαίου του. Μια δήλωση που προσθέτει ακόμη περισσότερο γεωπολιτικό καύσιμο σε μια περιοχή όπου πλέον ακόμη και ένα μεμονωμένο επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει ισχυρό σοκ στις διεθνείς αγορές.

Μάχη ανακοινώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και γύρω από το δεξαμενόπλοιο «Ελ Γκάια», υπό σημαία Παναμά. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι το πλοίο προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όμως η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το δεξαμενόπλοιο είχε πληγεί από ιρανικό πύραυλο τον προηγούμενο μήνα και είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.