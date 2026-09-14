Η άνοδος της τιμής του diesel παγκοσμίως δεν οφείλεται στο πόλεμο του Ιράν, αλλά στο μέτωπο της Ουκρανίας σημειώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο truth social, ότι υπάρχει συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας να μην χτυπούν ενεργειακούς στόχους.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ
«Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία έχει συμφωνήσει να πράξει, το ίδιο! Η αύξηση της τιμής του ντίζελ παγκοσμίως προκαλείται ως επί το πλείστον από τον Πόλεμο Ρωσίας/Ουκρανίας, όχι από το Ιράν. Πρόεδρος DJT».