Αμέσως μετά την επανεκλογή του, ο Τραμπ φρόντισε να καταργήσει ρυθμίσεις που οι δωρητές του από τη βιομηχανία της τεχνολογίας προειδοποιούσαν ότι θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την AI.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε την Κυριακή να απορρίπτει τις εκκλήσεις κορυφαίων στελεχών του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης για επιβράδυνση της ανάπτυξης των μοντέλων AI, καθώς οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύονται την πολιτική ελάχιστων παρεμβάσεων της κυβέρνησής του ως ένα ακόμη μέσο επίθεσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

«Προηγούμαστε της Κίνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, είμαστε η πιο εξελιγμένη χώρα στον κόσμο και, ειλικρινά, θέλω να παραμείνει έτσι», δήλωσε στο περιθώριο του τουρνουά γκολφ Irish Open. «Όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει τα πάντα».

Ο Τραμπ έχει βασίσει μεγάλο μέρος των οικονομικών του επιδόσεων στην επιτάχυνση των εξελίξεων στην AI, καθώς η άνθηση της τεχνολογίας οδηγεί το χρηματιστήριο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, αυτή η πολιτική της μη παρέμβασης αμφισβητείται πλέον ευρέως, αφού τρεις από τους πλέον εξέχοντες ηγέτες της βιομηχανίας - ο CEO της Anthropic Dario Amodei, ο CEO της OpenAI Sam Altman και ο ιδρυτής της xAI Elon Musk - υποστήριξαν την επιβράδυνση του ρυθμού με τον οποίο ο κλάδος βελτιώνει τις δυνατότητες των μοντέλων AI.

Το κοινό τους μέτωπο ακολούθησε την παραίτηση ενός ερευνητή της Anthropic, ο οποίος την Τρίτη προειδοποίησε ότι η εταιρεία του και οι ανταγωνιστές της δεν αναπτύσσουν υπεύθυνα τα μοντέλα AI. Η δήλωση του ερευνητή αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους της τεχνολογίας.

Το απόγευμα της Κυριακής, ο CEO της Microsoft, Satya Nadella, δήλωσε ότι η εταιρεία του καλωσορίζει ιδέες, όπως ο ελεγχόμενος ρυθμός ανάπτυξης και η ενσωμάτωση αξιολογητών, με ορισμένες όμως επιφυλάξεις. Σε ανάρτησή του στο X, υπογράμμισε ενδεικτικά πως κάθε πλαίσιο ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη των εταιρικών πελατών για ιδιωτικότητα και ευελιξία.

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{https://x.com/satyanadella/status/2099220712024408084}

Οι δηλώσεις του Τραμπ τον τοποθετούν εκ νέου στο στρατόπεδο της ανεμπόδιστης ανάπτυξης της AI, η οποία διχάζει όλο και περισσότερο τόσο τον τεχνολογικό όσο και τον πολιτικό κόσμο. Η θέση αυτή έχει οδηγήσει τον αμερικανό πρόεδρο στην απομόνωσή του ακόμη και εντός του ρεπουμπλικανικού στρατοπέδου, ενώ δεν λείπουν πλέον οι σύμμαχοι που εκφράζουν ανησυχία για την «αδιαφορία» του απέναντι στους πιθανούς κινδύνους της AI.

Ο Τραμπ συνεχίζει παρόλα αυτά να αποδίδει τις προειδοποιήσεις σε μη κατονομαζόμενες «αρνητικές δυνάμεις».

«Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές αρνητικές δυνάμεις που εγείρουν το θέμα ενώ δεν θα έπρεπε», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Και αναφέρουν πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν».

Πολλές ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής από την Ιρλανδία, ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν υποτιμά τις προειδοποιήσεις των στελεχών της τεχνολογίας και δήλωσε ότι μίλησε με ορισμένους από αυτούς.

«Δεν υποτιμώ το θέμα. Αλλά τα οφέλη θα είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά - πολύ περισσότερα», είπε αναφερόμενος στην AI. Ανέφερε επίσης ότι έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει με ποιον τρόπο.

Έκκληση Ομπάμα να τεθεί η ρύθμιση της ΑΙ στην κορυφή της ατζέντας των Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν την αυξανόμενη ανησυχία της κοινής γνώμης για την AI, καθώς πολλαπλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί εμφανίζονται όλο και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην τεχνολογία και τη ραγδαία εξέλιξή της. Το ζήτημα συνδέει διάφορες γραμμές επίθεσης των Δημοκρατικών, επιτρέποντάς τους να παρουσιάσουν τον Τραμπ ως απρόσεκτο απέναντι στα καθήκοντά του και υπερβολικά προσκολλημένο στους δισεκατομμυριούχους ηγέτες της τεχνολογίας.

Σε μπαράζ αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, Δημοκρατικοί από όλο το ιδεολογικό φάσμα του κόμματος δεσμεύτηκαν να θέσουν φραγμούς στη βιομηχανία και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους κινδύνους της τεχνολογίας.

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, προοδευτικός υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, προειδοποίησε την Κυριακή ότι η τεχνολογική ανάπτυξη ξεπερνά τις πρακτικές ασφαλείας και υποστήριξε την πρόταση του Γερουσιαστή Μπέρνι Σάντες για παύση στην ανάπτυξη της AI.

«Υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε την AI και πρέπει συλλογικά να αποφασίσουμε ότι απαιτείται δημόσια εποπτεία, ώστε όλη αυτή η τεχνολογία να μην δημιουργείται προς όφελος των λίγων σε βάρος της ευημερίας των πολλών», δήλωσε ο Ελ-Σαγέντ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Face the Nation».

Ο Τζος Σαπίρο, κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, κεντρώος και πιθανός υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, χαρακτήρισε το «καμπανάκι» των ηγετών της βιομηχανίας ως «προειδοποιητικό σήμα κινδύνου».

«Έχει έρθει προ πολλού η ώρα η ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να το πάρει σοβαρά και να θέσει τις κόκκινες γραμμές - τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», έγραψε ο Shapiro στο X, παρομοιάζοντας το ζήτημα με τη ρύθμιση των φαρμάκων και των αεροσκαφών.

{https://x.com/GovernorShapiro/status/2099121211045187769}

Ο Σαπίρο άσκησε πρόσφατα κριτική στη βιομηχανία, παρότι προηγουμένως υποστήριζε τη δημιουργία data centers για την υποστήριξη της AI. Τον περασμένο μήνα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τον περιορισμό της ανάπτυξής τους.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα προέτρεψε επίσης κατ' ιδίαν την περασμένη εβδομάδα την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος να θέσει τη ρύθμιση της AI στο επίκεντρο της ατζέντας του. Ενθάρρυνε τα στελέχη να εστιάσουν στην ασφάλεια, τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στα παιδιά και τις οικονομικές της συνέπειες.

Οι επιθέσεις των Δημοκρατικών συνιστούν πρόκληση για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τις αντιδράσεις των ψηφοφόρων για την AI, αλλά διεξάγουν προεκλογικό αγώνα βασισμένο σε μια κομματική ατζέντα άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: Washington Post