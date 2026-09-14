«Η ασφάλεια την οποία συνεχώς επικαλείται η κυβέρνηση για τις ανάγκες της πολιτικής της επικοινωνίας, δεν είναι έννοια κενή περιεχομένου, αλλά κρίνεται από την αποτελεσματικότητά της», αναφέρει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ.

Έξι ερωτήματα προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταθέτει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ με αφορμή την απόδραση του κρατουμένου που μετήχθη στο Νοσοκομείο των Σερρών.

«Σημαντικά κενά ασφαλείας προκύπτουν κατά την απόδραση του κρατουμένου που μετήχθη στο Νοσοκομείο των Σερρών, προφασιζόμενος ασθένεια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στον τύπο, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις νυκτερινές ώρες, όταν υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Νιγρίτας μετέφεραν τρεις κρατούμενους στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. Τη στιγμή που το όχημα φέρεται να έφτασε στον προαύλιο χώρο, εμφανίστηκαν ένοπλοι άνδρες από δύο αυτοκίνητα και κινήθηκαν για την απελευθέρωση ενός από τους κρατούμενους. Οι δράστες φαίνεται επίσης πως έφεραν βαρύ οπλισμό και απείλησαν τους άνδρες της εξωτερικής φρουράς, καταφέρνοντας να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο, ενώ φέρεται πως απέσπασαν και το υπηρεσιακό όπλο ενός από τους συνοδούς», αναφέρει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και προσθέτει: «Δεδομένου ότι ουδεμία διαφωτιστική ανακοίνωση υπήρξε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για αυτό το τόσο σοβαρό περιστατικό, καλούμε να απαντήσει στα εξής :

1) Αν ο κρατούμενος που απέδρασε, ήταν υπόδικος ή κατάδικος και με ποια ποινή και επίσης, αν ήταν υπότροπος και από ποια αιτία;

2) Εφαρμόστηκε το άρθρο 11 του ΠΔ 215/2006 που προβλέπει επιπλέον συνδρομή εξωτερικών φρουρών για λόγους ασφαλείας, όταν υπάρχουν κρατούμενοι που είναι ύποπτοι απόδρασης ή επικίνδυνοι ;

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3) Αν είχε δοθεί στους συνοδούς της εξωτερικής φρουράς το ειδικό σημείωμα επικινδυνότητας κρατουμένων, το οποίο χορηγείται υποχρεωτικά σε τέτοιες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 215/2006 περί κανονισμού οργάνωσης - λειτουργίας της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης;

4) Ποιος τελικά ήταν ο αριθμός των συνοδών;

5) Ενημέρωσε ο Αξιωματικός Υπηρεσίας του σωφρονιστικού καταστήματος την Αστυνομία ότι ζητείται συνδρομή για την έκτακτη μεταγωγή τριών κρατουμένων και σε κάθε περίπτωση, υπήρχε τη στιγμή εκείνη υπηρεσιακή δυνατότητα για αστυνομική συνδρομή;

6) Αν τελικά εφαρμόζεται παγίως το άνω ΠΔ για τις μεταγωγές ή τελικά παραβιάζεται διαρκώς και τι έχει αντικαταστήσει αυτό;

Η ασφάλεια την οποία συνεχώς επικαλείται η κυβέρνηση για τις ανάγκες της πολιτικής της επικοινωνίας, δεν είναι έννοια κενή περιεχομένου, αλλά κρίνεται από την αποτελεσματικότητά της.

Γι’ αυτό και πρέπει τώρα να δώσει δημόσια απάντηση στα ερωτήματά μας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».