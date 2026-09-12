Αναλυτικά όσα αναφέρει σε σχετική της ανάρτηση.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις των Γιώργου Φλωρίδη, Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλου Μαρινάκη ασκεί η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου.

Με ανάρτησή της στα social media, η κ. Κουφονικολάκου θέτει ευθέως το ερώτημα αν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποτελούν απλώς πολιτικές «γκάφες» ή αν αποτυπώνουν μια ευρύτερη κυβερνητική στρατηγική.

Στο επίκεντρο της κριτικής της βρίσκεται κυρίως η συζήτηση για το επίδομα ανεργίας, μετά και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη διάρκεια χορήγησής του.

Αναλυτικά:

«Τι έχουμε εδώ;

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Πρόκειται για "γκάφες", για ιδεοληψία ή για κάτι άλλο;

Όσο η κυβέρνηση κινδυνολογεί για το κόστος των προγραμμάτων -για το οποίο μπορεί να αποφανθεί μόνο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο- όσο μιλάει για οικονομικό εκτροχιασμό, ακόμη και για επικείμενη εισβολή της Τουρκίας σε περίπτωση που δεν έχουμε "σταθερή" κυβέρνηση, δρομολογεί συγχρόνως το δικό της σχέδιο:

- Να μην πράξει τίποτα για την ακρίβεια. Δεν υπάρχει πρόβλημα εξάλλου.... Βρισκόμαστε σε μία συγκλονιστική ανεπανάληπτη περίοδο ευημερίας.

- Να αναχθεί ό,τι κακό ζουν οι πολίτες στην ατομική τους ευθύνη και στις διεθνείς εξελίξεις

- Και σταδιακά να συρρικνωθούν και καταργηθούν, κρίσιμες νησίδες κοινωνικής προστασίας, όπως το επίδομα ανεργίας.

Δεν εξέφρασαν προσωπική άποψη, δεν έκαναν λάθος, έκαναν απλά τη δουλειά τους».

{https://www.facebook.com/reel/29116619137941071}