Η ανακοίνωση της οικογένειας.

Με βαθιά συγκίνηση η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη θα τον αποχαιρετήσουν από κοντά, καθώς η σορός του θα μεταφερθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την εκκλησία που ο ίδιος αγαπούσε και στην οποία ανήκε ως ενορίτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τεθεί σε «λαϊκή αγρυπνία» από τις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής, με το προσκύνημα να συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Με αυτόν τον τρόπο, οι δικοί του άνθρωποι θέλησαν να δώσουν τη δυνατότητα σε όσους τον αγάπησαν να βρεθούν στην Αγία Τριάδα και να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Η επιλογή της συγκεκριμένης εκκλησίας έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς πρόκειται για την αγαπημένη του εκκλησία και την ενορία του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dldimilgezo1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή να μην αποστείλουν στεφάνια. Αντί στεφάνων, ζητά από όσους το επιθυμούν να στηρίξουν το Humanity Greece, μετατρέποντας έτσι το τελευταίο «αντίο» σε μια πράξη προσφοράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη», η οικογένεια ανακοίνωσε την ημέρα και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη, καλώντας τον κόσμο να βρεθεί στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για τη «λαϊκή αγρυπνία».

Η οικογένεια αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σωρός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece».

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον ακολούθησαν επί δεκαετίες στη μουσική του πορεία. Η απώλειά του ήρθε αιφνίδια, μετά την ανακοπή που υπέστη σε κλινική στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες του θανάτου του.