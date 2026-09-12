Οι διοργανωτές και το κοινό παρακολουθούν πλέον στενά την πρόγνωση, με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό και την αγωνία να κορυφώνεται όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης της συναυλίας.

Αιφνίδια μεταβολή παρουσίασε ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία.

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε σε περιοχές της πόλης, προκαλώντας ανησυχία σε όσους έχουν προγραμματίσει να παρακολουθήσουν τη συναυλία, καθώς η μεγάλη μουσική βραδιά είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό χώρο.

Η βροχή έρχεται σε μια στιγμή που το ενδιαφέρον έχει στραφεί στη Νέα Παραλία, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για τη συναυλία με την οποία ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση για αλλαγή του προγράμματος και η συναυλία παραμένει προγραμματισμένη. Ωστόσο, η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες αναμένεται να κρίνει αν οι καιρικές συνθήκες θα δημιουργήσουν προβλήματα στη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

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