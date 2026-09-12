Κλιμάκιο των ΔΕΟΣ μετέβη στην περιοχή και πραγματοποίησε αυτοψίες σε γειτονικούς χώρους.

Νέα σημαντικά ευρήματα που συνδέονται με το κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο είχε εξαρθρωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου στην Αττική, έφεραν στο φως οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Τα Άνθη του Κακού».

Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης, η οποία ενδεχομένως είχε αποκρυβεί σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στην κατοικία όπου, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η νέα ποσότητα κοκαΐνης φέρεται να διακινήθηκε από το ίδιο εγκληματικό κύκλωμα και να αποτελεί μέρος προγενέστερης παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών από την Κολομβία. Για τη μεταφορά της είχε χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τις Αρχές, το ίδιο τέχνασμα: η απόκρυψη της κοκαΐνης μέσα σε ανθοδέσμες και λουλούδια.

Κλιμάκιο των ΔΕΟΣ μετέβη στην περιοχή και πραγματοποίησε αυτοψίες σε γειτονικούς χώρους, αποθήκες και υπό ανέγερση οικοδομές. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ελεγκτές εντόπισαν σε παρακείμενο υπό κατασκευή οίκημα 26,8 κιλά κοκαΐνης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα.

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Το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στον ίδιο ιδιοκτήτη που εκμίσθωνε την κατοικία στην εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου. Στον χώρο βρέθηκαν επίσης ένα μαχαίρι κυνηγετικού τύπου – επιβίωσης, με λάμα μήκους 21 εκατοστών, καθώς και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων.

Η κοκαΐνη ήταν συσκευασμένη σε πλάκες και, σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν σε κατάσταση έτοιμη προς διάθεση. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη σήμανση που έφεραν οι συσκευασίες, καθώς ήταν όμοια με εκείνη που είχε εντοπιστεί στα καλούπια και στις πρέσες που κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση της 9ης Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη σήμανση εκτιμάται ότι λειτουργούσε ως χαρακτηριστικό αναγνώρισης της εγκληματικής ομάδας, ενισχύοντας τη σύνδεση των νέων ευρημάτων με το ίδιο δίκτυο.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο είχαν αποκρυβεί τα κατασχεθέντα. Στην υπό κατασκευή κατοικία, αλλά και σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εντοπίστηκαν μία μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή και ένας υπόγειος χώρος τύπου «λαγουμιού». Μέσα στους συγκεκριμένους χώρους είχαν κρυφτεί τα ναρκωτικά και τα υπόλοιπα ευρήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υπό ανέγερση οικοδομής. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις Αρχές, διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται.

Οι έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος και τη διαδρομή των ποσοτήτων κοκαΐνης συνεχίζονται.