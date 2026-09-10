Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η επιχείρηση, με την ονομασία «Τα άνθη του κακού», οδήγησε στον εντοπισμό συνολικά 84 κιλών κοκαΐνης.

Κύκλωμα που εισήγαγε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από την Κολομβία στην Ελλάδα, κρύβοντας τα ναρκωτικά μέσα σε τεχνητούς μίσχους τριαντάφυλλων, εντόπισαν οι ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.

«Τα άνθη του κακού»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η επιχείρηση, με την ονομασία «Τα άνθη του κακού», οδήγησε στον εντοπισμό συνολικά 84 κιλών κοκαΐνης. Οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να εισήγαγε την κοκαΐνη από την Κολομβία.

Η επίμαχη παρτίδα αποτελούνταν από 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα, τα οποία είχαν αναχωρήσει από την Μπογκοτά και κατέληξαν σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα Αττικής.

Κατά τον έλεγχο, με τη συνδρομή ειδικού σκύλου ανιχνευτή, διαπιστώθηκε ότι σε 15 από τα 80 κιβώτια τα τριαντάφυλλα διέθεταν τεχνητούς μίσχους. Στο εσωτερικό τους ήταν κρυμμένη η κοκαΐνη.

Έξι συλλήψεις και παρασκευαστήριο

Στο ανθοπωλείο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ετοιμάζονταν να παραλάβουν την κοκαΐνη και να τη συσκευάσουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Μαραθώνα.

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Η έρευνα συνεχίστηκε σε οικία στην περιοχή, με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και της ΔΑΟΕ της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκεί συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα, ένας αλλοδαπός, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση κατηγορείται και για ανθρωποκτονία, καθώς και ο γιος του.

Κατά την έρευνα στις εγκαταστάσεις εντοπίστηκαν επιπλέον δύο κιλά κοκαΐνης, ολόκληρο παρασκευαστήριο, καθώς και ένα όπλο που ήταν θαμμένο στην αυλή του σπιτιού.

Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που εντοπίστηκε ανήλθε στα 84 κιλά, ενώ οι ελεγκτές προχώρησαν και στην κατάσχεση ενός πολυτελούς αυτοκινήτου.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, με τη δεύτερη να εμφανίζεται ως υπεύθυνη του ανθοπωλείου. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.