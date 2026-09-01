Οι παράνομες εξαγωγές κοκαΐνης της Κολομβίας υπολογίζονται στη μελέτη σε 16,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 έχοντας ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια που εισπράχθηκαν από την πετρελαϊκή βιομηχανία.

Οι παράνομες εξαγωγές κοκαΐνης ξεπέρασαν τις πωλήσεις αργού πετρελαίου για πρώτη φορά και έγιναν η μεγαλύτερη μεμονωμένη εξαγωγή της Κολομβίας, σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου EAFIT που έχει την έδρα του στη Μεντεγίν.

Οι παράνομες εξαγωγές κοκαΐνης της Κολομβίας υπολογίζονται στη μελέτη σε 16,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 έχοντας ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια που εισπράχθηκαν από την πετρελαϊκή βιομηχανία. Η αύξηση υπογραμμίζει τη θέση της Κολομβίας ως πρώτης στον κόσμο παραγωγού κοκαΐνης, υπεύθυνης για σχεδόν το 70% των παγκόσμιων προμηθειών.

Η έκρηξη του εμπορίου του παράνομου ναρκωτικού ξεχωρίζει ανάμεσα στους μεγάλους εξαγωγικούς τομείς της Κολομβίας. Σύμφωνα με τους ερευνητές του EAFIT, ο άνθρακας κατατάσσεται στη θέση του τρίτου μεγαλύτερου εξαγωγικού πυλώνα της χώρας στα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια και ακολουθούν οι νόμιμες εξαγωγές χρυσού στα 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια και η παράνομη εξόρυξη χρυσού στα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το εμπόριο της κοκαΐνης έχει φθάσει να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 4,4% του ΑΕΠ της Κολομβίας. Ειδικοί προειδοποιούν ότι κατά την προηγούμενη δεκαετία η παράνομη οικονομία της κοκαΐνης επεκτάθηκε από το 0,8% του ΑΕΟ το 2013 σε πάνω από 4% το 2024.

Η ετήσια παραγωγή κοκαΐνης της Κολομβίας δεκαπλασιάσθηκε, από λιγότερους από 300 μετρικούς τόνους το 2013 σε σχεδόν 3.000 μετρικούς τόνους το 2024.

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Τα κέρδη

Στην έκθεση εξετάζεται πώς τα περιθώρια κέρδους πολλαπλασιάζονται εκθετικά κατά μήκος της αλυσίδας του λαθρεμπορίου.

Στις αγροτικές περιφέρειες της Κολομβίας, όπου καλλιεργείται, ένα κιλό φύλλων κόκας κοστίζει περίπου 468 δολάρια. Μόλις γίνει η επεξεργασία τους σε παράνομα εγχώρια εργαστήρια, η αξία ενός κιλού υδροχλωρικής κοκαΐνης αυξάνεται στα 1.400 δολάρια.

Καθώς το κολομβιανό οργανωμένο έγκλημα επεκτείνει όλο και περισσότερο την πρόσβασή του στα διεθνή δίκτυα διανομής έξω από τη χώρα, τα έσοδά του πολλαπλασιάζονται. Η μέση τιμή σταθμισμένη με τον όγκο για τα κολομβιανά καρτέλ φτάνει σχεδόν τα 5.929 δολάρια ανά κιλό κατά την εξαγωγή, ενώ οι τιμές χονδρικής σε αγορές-προορισμούς, όπως η Ευρώπη, μπορεί να υπερβούν τα 78.000 δολάρια το κιλό.

Αυτή η βαθιά ενσωμάτωσή τους στις παγκόσμιες αλυσίδες προσφοράς επιτρέπει στα εγχώρια συνδικάτα του εγκλήματος να οικειοποιούνται μεγάλα περιθώρια κέρδους που δημιουργούνται στο εξωτερικό, ενισχύοντας τον κυρίαρχο ρόλο του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών στην οικονομία της Κολομβίας.

Με πληροφορίες από Anadolu, ΑΠΕ