Έρευνα αποκαλύπτει ποιοι ταξιδιώτες ξεχωρίζουν για την ευγένειά τους, ποιοι αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα και ποιοι ξοδεύουν περισσότερα.

Οι Ιάπωνες ταξιδιώτες αναδείχθηκαν οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο, με τους Νορβηγούς και τους Ελβετούς να ακολουθούν. Άλλες εθνικότητες, όμως, ξεχώρισαν σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως στα φιλοδωρήματα, τις ταξιδιωτικές δαπάνες και την αγάπη για το φαγητό.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το safaribookings.com, μια διαδικτυακή πλατφόρμα σύγκρισης και αναζήτησης σαφάρι στην Αφρική. Συμμετείχαν 192 tour operators, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε πέντε ερωτήματα: ποια εθνικότητα είναι η πιο ευγενική, ποια αφήνει τα καλύτερα φιλοδωρήματα, ποια ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα όταν ταξιδεύει, ποια είναι η πιο δραστήρια και περιπετειώδης και ποια ενδιαφέρεται περισσότερο για το φαγητό.

Οι πιο ευγενικοί τουρίστες

Οι Ιάπωνες βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξης με τους πιο ευγενικούς τουρίστες, συγκεντρώνοντας το 21,1% των προτιμήσεων των επαγγελματιών του τουρισμού.

Ακολούθησαν οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί, με 10,6% και 10,4% αντίστοιχα, ενώ στην επόμενη θέση βρέθηκαν οι Καναδοί και οι Αμερικανοί.

Στην τελευταία θέση της κατάταξης βρέθηκαν οι Ιταλοί, με μόλις το 1,3% των ερωτηθέντων να τους θεωρεί την πιο ευγενική εθνικότητα.

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Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες απέσπασαν θετικά σχόλια. Ένας tour operator από την Imara Tours Zanzibar ανέφερε ότι πολλοί Ευρωπαίοι επισκέπτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συμπεριφορά των άγριων ζώων και συχνά κάνουν λεπτομερείς ερωτήσεις για τα ζώα και την προστασία τους, με αποτέλεσμα οι περιηγήσεις σαφάρι να γίνονται πιο ενδιαφέρουσες και διαδραστικές.

Ποιοι αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα

Η γνωστή κουλτούρα των φιλοδωρημάτων στις ΗΠΑ φαίνεται να αποτυπώνεται και στα ταξίδια, καθώς οι Αμερικανοί αναδείχθηκαν οι πιο γενναιόδωροι τουρίστες.

Συγκέντρωσαν το 29,5% των απαντήσεων, ποσοστό πολύ υψηλότερο από εκείνο οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας. Ακολούθησαν οι Γερμανοί με 13,1%, οι Καναδοί με 10% και οι Ελβετοί με 8,6%.

Οι Αμερικανοί βρέθηκαν επίσης στην πρώτη θέση όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, συγκεντρώνοντας το 24% των απαντήσεων. Στη δεύτερη θέση ισοβάθμησαν Γερμανοί και Καναδοί, με 12,8%.

Οι πιο περιπετειώδεις και οι μεγαλύτεροι λάτρεις του φαγητού

Στην κατηγορία των πιο περιπετειωδών ταξιδιωτών κυριάρχησαν οι Ευρωπαίοι. Οι Γερμανοί κατέκτησαν την πρώτη θέση με 21,1%, ακολουθούμενοι από τους Γάλλους με 17,8% και τους Ολλανδούς με 11%.

Στην άλλη άκρη της κατάταξης βρέθηκαν Βρετανοί και Ινδοί με 4,5%, ενώ οι Ισπανοί συγκέντρωσαν μόλις 4,3%, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες μάλλον προτιμούν πιο χαλαρές διακοπές.

Όσον αφορά τους τουρίστες που ταξιδεύουν με βασικό κίνητρο το φαγητό, η πρώτη πεντάδα αποτελείται κυρίως από ασιατικές εθνικότητες. Στην κορυφή βρέθηκαν οι Ινδοί, στη δεύτερη θέση οι Ιάπωνες και στην τέταρτη οι Κινέζοι.

Η Γαλλία κατέλαβε την τρίτη θέση με 12,4%, ενώ η Ολλανδία βρέθηκε πέμπτη με 7,7%, μόλις 0,1% πάνω από την Ιταλία, η οποία κατέλαβε την έκτη θέση.

Με πληροφορίες από Euronews.com