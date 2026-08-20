Ο καβγάς στη Σκιάθο ξεκίνησε από το πίσω παράθυρο του ταξί.

Άγριος καβγάς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σκιάθο ανάμεσα σε τουρίστες και οδηγό ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το gegonota.news οι δύο Βρετανοί τουρίστες, ο ένας ανήλικος, επιβιβάστηκαν στο ταξί για να μεταβούν στο κατάλυμα τους. Αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά με τον οδηγό του ταξί για το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας. Ωστόσο γρήγορα η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στο κεφάλι ο οδηγός και ελαφρύτερα ο ανήλικος Βρετανός.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Α.Τ. Σκιάθου, ακινητοποίησαν τους δυο τουρίστες, ενώ ο οδηγός του ταξί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για να κάνει ράμματα στο κεφάλι.

Οι δυο Βρετανοί συνελήφθησαν με το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ο οδηγός ταξί με το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου. Επίσης συνελήφθη και ο πατέρας του ενός Βρετανού για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.