Άγριος καβγάς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σκιάθο ανάμεσα σε τουρίστες και οδηγό ταξί.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το gegonota.news οι δύο Βρετανοί τουρίστες, ο ένας ανήλικος, επιβιβάστηκαν στο ταξί για να μεταβούν στο κατάλυμα τους. Αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά με τον οδηγό του ταξί για το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας. Ωστόσο γρήγορα η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στο κεφάλι ο οδηγός και ελαφρύτερα ο ανήλικος Βρετανός.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Α.Τ. Σκιάθου, ακινητοποίησαν τους δυο τουρίστες, ενώ ο οδηγός του ταξί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για να κάνει ράμματα στο κεφάλι.
Οι δυο Βρετανοί συνελήφθησαν με το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ο οδηγός ταξί με το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου. Επίσης συνελήφθη και ο πατέρας του ενός Βρετανού για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.