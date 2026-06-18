Η συμπλοκή μεταφέρθηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο οδηγών μηχανών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου, στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε έπειτα από διαφωνία σχετικά με την προτεραιότητα διέλευσης από τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση. Οι δύο αναβάτες, διαφορετικής ηλικίας, αρχικά αντάλλαξαν λεκτικές προσβολές, πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε σωματική συμπλοκή.

Αφού σταμάτησαν τις μοτοσικλέτες τους στην οδό Αγίου Μελετίου, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια και να χρησιμοποιούν ακόμη και τα κράνη τους κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Η συμπλοκή μεταφέρθηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, σε ένα σημείο όπου διέρχονται συχνά τρένα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τους ίδιους αλλά και για όσους βρίσκονταν στην περιοχή.

Τελικά, οι δύο οδηγοί σταμάτησαν τη μεταξύ τους σύγκρουση, επέστρεψαν στις μοτοσικλέτες τους και αποχώρησαν από το σημείο χωρίς να συνεχιστεί περαιτέρω το επεισόδιο.

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