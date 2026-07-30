Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε παράλληλα σε ανοδική αναθεώρηση βασικών οικονομικών στόχων για το σύνολο του έτους, στηριζόμενη στην ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους, στην πιστωτική επέκταση και στην ισχυρή δυναμική των προμηθειών.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,45 ευρώ, ενώ η Τράπεζα αναθεώρησε τον στόχο για το 2026 σε πάνω από 1,40 ευρώ. Αντίστοιχα, ο στόχος για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αναβαθμίστηκε σε άνω του 15%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,096 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10%, στα 243 εκατ. ευρώ.

Η πιστωτική επέκταση αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες των αποτελεσμάτων. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν στα 39,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 13% σε ετήσια βάση. Οι εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα 5,5 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, αυξημένες κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με ιδιαίτερη έμφαση στις χρηματοδοτήσεις στους τομείς της ενέργειας και των ΑΠΕ, της ναυτιλίας, των ξενοδοχείων και των υποδομών.

Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο 2,4%, με κάλυψη ΜΕΑ 105% και κόστος πιστωτικού κινδύνου 38 μονάδες βάσης. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,3%, μετά την πρόβλεψη για διανομές προς τους μετόχους, ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε στο 21%. Οι καταθέσεις του Ομίλου έφθασαν τα 61,7 δισ. ευρώ, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 227%.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ολοκλήρωσε τη μετάπτωση στο νέο Σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών και επιταχύνει την αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Στα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας έχουν πλέον εγγραφεί περισσότεροι από 4,6 εκατ. χρήστες, εκ των οποίων πάνω από 3,3 εκατ. είναι ενεργοί.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, στη δήλωσή του για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ανέφερε:

«Η Ελληνική οικονομία διατήρησε τη θετική της δυναμική το πρώτο εξάμηνο 2026, παραμένοντας σε τροχιά υπεραπόδοσης έναντι της Ευρωζώνης, παρά την αναζωπύρωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η ανάπτυξη εξακολουθεί να στηρίζεται στην ανθεκτικότητα του τουρισμού, στην ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων και στην έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Παράλληλα, τα ενισχυμένα δημοσιονομικά αποθέματα, η βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση του ιδιωτικού τομέα και οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης συνεχίζουν να ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Η ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής μας, μας επέτρεψε να καταγράψουμε ισχυρά αποτελέσματα κατά το πρώτο εξάμηνο 2026. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 661 εκατ. ευρώ, ήτοι σε 1,45 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται σε 15,5%. Η επιταχυνόμενη ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους που αντανακλά την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την ευνοϊκότερη του αναμενομένου πορεία των επιτοκίων αναφοράς, η ισχυρή δυναμική στα έσοδα από προμήθειες και η ανθεκτικότητα της ποιότητας του δανειακού μας χαρτοφυλακίου συνιστούν βασικούς παράγοντες της επίδοσης του πρώτου εξαμήνου 2026. Τα αποτελέσματα αυτά θέτουν ισχυρά θεμέλια για το υπόλοιπο του έτους και στηρίζουν την αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων μας για το 2026.

Η κεφαλαιακή μας θέση παρέμεινε ισχυρή, ενισχύοντας περαιτέρω ένα από τα βασικά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 17,3%, απορροφώντας την ισχυρή επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 2,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και τις υψηλές διανομές προς τους μετόχους, αναδεικνύοντας την ισχύ του Ισολογισμού και του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Τα υψηλά κεφαλαιακά μας αποθέματα ενισχύουν την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε ένα αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον, δημιουργώντας παράλληλα στρατηγική ευελιξία για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνετή αξιοποίηση του κεφαλαίου μας, όπως καταδεικνύεται και από τις πρόσφατες συναλλαγές μας στους τομείς του bancassurance και των ακινήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιοτική οργανική ανάπτυξη και τις υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους.

Κοιτάζοντας μπροστά, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων και στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας. Οι συνεχείς επενδύσεις μας στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο Σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών, μία από τις πλέον σύγχρονες τραπεζικές πλατφόρμες στην Ευρώπη, ενισχύουν περαιτέρω τη λειτουργική μας ανθεκτικότητα, την ικανότητα κλιμάκωσης των εργασιών μας και τις δυνατότητές μας στην καινοτομία.

Σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ισολογισμού μας, τη συνετή αξιοποίηση του κεφαλαίου μας και τις ευνοϊκές μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να επιτύχει ή και να υπερβεί τους στρατηγικούς της στόχους».