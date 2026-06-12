Αναδείχθηκαν συνολικά 12 νεοφυείς επιχειρήσεις και ομάδες από τις 344 συμμετοχές που κατατέθηκαν.

Τη δέσμευσή της για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας επιβεβαίωσε η Εθνική Τράπεζα, πραγματοποιώντας την τελετή βράβευσης του 16ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds, όπου αναδείχθηκαν συνολικά 12 νεοφυείς επιχειρήσεις και ομάδες από τις 344 συμμετοχές που κατατέθηκαν.

Το πρώτο βραβείο και χρηματικό έπαθλο ύψους 20.000 ευρώ απέσπασε η κυπριακή MammoCheck, η οποία έχει αναπτύξει φορητή ιατρική συσκευή για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού μέσω κινητού τηλεφώνου. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Tinkery από τη Βαρκελώνη, που αναπτύσσει AI-native εμπορική αποθήκη δεδομένων, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η ελληνική Steganomos με πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ανεξάρτητων ξενοδοχείων.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν ειδικά βραβεία στη SplitSave App και την InvestPlay για εφαρμογές χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης, καθώς και στη Scoopterra για λύσεις στον τομέα του Property Technology, ενώ έπαινοι δόθηκαν σε ακόμη έξι καινοτόμες ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, υπογράμμισε ότι το NBG Business Seeds έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς καινοτομίας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Αντίστοιχα, ο γενικός διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων της τράπεζας, Ερνέστος Παναγιώτου, επεσήμανε ότι η Εθνική συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στο οικοσύστημα των startups μέσω χρηματοδοτήσεων, συμμετοχών σε επενδυτικά κεφάλαια και του accelerator του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση της τελετής ανακοινώθηκε και η έναρξη του 17ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας, συνεχίζοντας μια πρωτοβουλία που εδώ και 16 χρόνια υποστηρίζει την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων με έμφαση στους τομείς του fintech, της τεχνητής νοημοσύνης, του ESG, του climate tech και των ψηφιακών τεχνολογιών.