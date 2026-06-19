Η περιουσία του ΤΑΠΕΤΕ μεταφέρεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ η Εθνική Τράπεζα παρέχει εγγύηση για την καταβολή των σχετικών παροχών.

Μια νέα σελίδα στην επαγγελματική ασφάλιση των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας ανοίγει η λειτουργία του ΤΕΑ–ΕΤΕ, το οποίο διαδέχεται το ΤΑΠΕΤΕ, διατηρώντας τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων και υιοθετώντας ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα επαγγελματικής ασφάλισης.

Η μετάβαση στο νέο Ταμείο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπου ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, υπογράμμισε ότι το ΤΕΑ–ΕΤΕ αποτελεί συνέχεια του ΤΑΠΕΤΕ και όχι διακοπή της λειτουργίας του, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Το νέο σχήμα βασίζεται σε δύο διακριτούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά πρόγραμμα προκαθορισμένων παροχών, το οποίο καλύπτει το εφάπαξ που έχει δημιουργηθεί από τα έτη ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές των εργαζομένων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024. Η περιουσία του ΤΑΠΕΤΕ μεταφέρεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ η Εθνική Τράπεζαπαρέχει εγγύηση για την καταβολή των σχετικών παροχών.

Πρόγραμμα προκαθορισμένων εισφορών

Παράλληλα, δημιουργείται πρόγραμμα προκαθορισμένων εισφορών, στο οποίο κάθε ασφαλισμένος διαθέτει ατομικό λογαριασμό. Σε αυτόν καταγράφονται οι εισφορές και οι αποδόσεις των επενδύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να παρακολουθούν με διαφάνεια τη συσσώρευση του συνταξιοδοτικού τους κεφαλαίου και τη διαμόρφωση της μελλοντικής τους παροχής.

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, το νέο Ταμείο ενισχύεται και από εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες αυξάνουν το διαθέσιμο κεφάλαιο προς όφελος των ασφαλισμένων. Παράλληλα, το ΤΕΑ–ΕΤΕ λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες διακυβέρνησης, φερεγγυότητας και επενδυτικής διαχείρισης, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της διαφάνειας.

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Η ίδρυση του ΤΕΑ–ΕΤΕ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα, ο οποίος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τόσο για τη συμπλήρωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των εργαζομένων όσο και για τη διοχέτευση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων στην οικονομία.