Οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ γύρω από τη δολοφονία που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν στο γραφείο του θύματος το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, αντικείμενα που αρχικά θεωρούνταν ότι είχαν αφαιρεθεί μετά το έγκλημα.

Η νέα συμπληρωματική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στον χώρο όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση αποκάλυψε ότι τα προσωπικά αντικείμενα του 73χρονου δικηγόρου βρίσκονταν σε σημείο μέσα στο γραφείο του.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκδοχή ότι ο 28χρονος κατηγορούμενος φέρεται να αφαίρεσε από τον χώρο μόνο τον φορητό υπολογιστή του ποινικολόγου, τον οποίο -σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες- φέρεται να πούλησε στη συνέχεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk7epk7k9kpl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι ερευνά η ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Παρά το γεγονός ότι ο 28χρονος έχει παραδεχθεί την πράξη του, οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης, καθώς παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο περιστατικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 28χρονος φέρεται να είχε μεταβεί στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, όπου ακολούθησε έντονο επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι μετά τον καβγά προχώρησε στη θανατηφόρα επίθεση, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από τον χώρο παίρνοντας μαζί του τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του θύματος.

Παράλληλα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς καταγράφουν κινήσεις του 28χρονου πριν και μετά το περιστατικό. Σε ένα από τα βίντεο φέρεται να εμφανίζεται να αποχωρεί από το γραφείο κρατώντας το λάπτοπ του ποινικολόγου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6zqgu0ex49?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών σε όσους τυχόν εμπλέκονται.