Ο γνωστός ποινικολόγος δολοφονήθηκε το βράδυ της Τρίτης με απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο με τον δράστη να τον αφήνει νεκρό μέσα στο γραφείο του.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία γνωστοποιεί την εξιχνίαση της δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της 21ης Ιουλίου 2026 μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ένας 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή. Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε έπειτα από πολύωρη έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Οι Αρχές αξιοποίησαν ιατροδικαστικά ευρήματα, προανακριτικά στοιχεία, οπτικό υλικό και άλλα αποδεικτικά δεδομένα, τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το δικηγορικό γραφείο και λίγο αργότερα αποχώρησε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν είχε μαζί του κατά την είσοδό του.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της 22ας Ιουλίου σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τα ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την εξέτασή του ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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