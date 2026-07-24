Ο δράστης κρατάει στα χέρια του το λαπ τοπ του δικηγόρου, λίγο μετά τη δολοφονία του.

Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο καθ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.

Ο παραστάτης της οικογένειας Γεωργίου ανέφερε, σε δήλωσή του, ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την άγρια δολοφονία «καθώς ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι». Κατά τον δικηγόρο της οικογένειας, πρέπει να ερευνηθεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας καθώς «ενδέχεται να μην είναι αυτό που παρουσιάζεται».

Όπως ανέφερε ο κ. Γαλάνης «Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα... Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό... », σημείωσε ο κ. Γαλάνης.

Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, ο δράστης φαίνεται να περπατάει και να κρατάει το λαπ τοπ του δικηγόρου. Μάλιστα σε κάποιο σημείο φαίνεται να μιλά στο κινητό του και να κοιτάει τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο



{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6yt6vxsgsh?integrationId=40599y14juihe6ly}