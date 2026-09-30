Άστατος προβλέπεται ο καιρός την Τετάρτη με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους που θα φτάσουν στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επικρατήσουν σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά τμήματα) και την Κρήτη. Τα φαινόμενα αυτά θα εκδηλωθούν κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ στην Εύβοια και την Κρήτη ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές να σημειώνονται κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Όσον αφορά την ένταση των ανέμων, στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί - βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι βόρειων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, οι οποίοι τοπικά θα αγγίξουν ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά τους 26 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς με τη μέγιστη στους 21, ενώ στην Αττική και την Ανατολική Στερεά το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 22 βαθμούς. Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι πιο θερμός με τις μέγιστες να φτάνουν τους 26 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.