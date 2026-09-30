«Πολύ παραγωγική και εξαιρετικά φιλική η συζήτηση» είπε ο Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι αντίθετος σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σχετικά με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), τόνισε σήμερα ότι «η αυτορρύθμιση είναι πολύ σημαντική» κατά τη διάρκεια συνάντησης με κορυφαία στελέχη του κλάδου στον Λευκό Οίκο.

Χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική και εξαιρετικά φιλική», διαβεβαιώνοντας πως οι εταιρείες «θα συνεργαστούν με τις κατά τόπους κοινότητες σε ό,τι αφορά τα κέντρα δεδομένων» και θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε «να κάνουν την (σ.σ. κάθε) κοινότητα ευτυχισμένη».

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Στη συνάντηση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Google Σούνταρ Ποτσάι, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο συνιδρυτής και πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι.

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Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον ήταν ο πρωτεργάτης αυτής της συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας στο CNBC υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί η «σωστή ισορροπία» μεταξύ της ασφάλειας και του στόχου να καταστούν οι ΗΠΑ ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Σειρά περιστατικών που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες από την OpenAI, την Anthropic, τη Google ή τη Meta αναζωπύρωσαν τον δημόσιο διάλογο σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων ΤΝ, σε βαθμό που το θέμα έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε από το CNN, το 82% των Αμερικανών εκφράζει «ανησυχία» για τους ρυθμούς ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κινδύνων που εγκυμονεί.