Αν δεν είναι πρωθυπουργός θα πρέπει να εκλεγεί εκ νέου αρχηγός του κόμματος με ψηφοφορία μελών και φίλων του κόμματος.

Πρόσωπα που είναι πολύ κοντά στον πρωθυπουργό αφήνουν να εννοηθεί πως αν η ΝΔ λάβει κάτω από 30% ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραμείνει στην ηγεσία της ΝΔ-πόσο μάλλον αν το κυβερνών κόμμα λάβει κάτω από το 28,31% των ευρωεκλογών.

Σε μια τέτοια περίπτωση ούτως ή άλλως θεωρείται βέβαιον ότι θα θέσουν θέμα και κορυφαία στελέχη της ΝΔ όπως ο πρώτος τη τάξει «δελφίνος» Νίκος Δένδιας ο οποίος ακολουθεί μια στρατηγική που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι υπονομεύει την ηγεσία- καλά καλά δεν παρουσιάζει ολοκληρωμένα ούτε τη δική του εναλλακτική πολιτική πλατφόρμα.

Με ποσοστό κάτω από 30% άλλωστε η ΝΔ την επόμενη μέρα των εκλογών δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει σε μια συμμαχική κυβέρνηση να είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ είναι φανερό πως πολύ δύσκολα θα μπορέσει σε μια τέτοια περίπτωση να προσφύγει σε δεύτερες και πολύ περισσότερο σε τρίτες εκλογές.

Και να ήθελε ωστόσο να διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν η ΝΔ λάβει κάτω από 30% υπάρχει και το Καταστατικό του κόμματος.Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» το είχαν επισημάνει σε ανύποπτο χρόνο, περίπου προ ενός έτους, αλλά υποχρεούνται να επαναφέρουν το θέμα:

«Εάν αυτός που θα προτείνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού, γίνεται αυτοδικαίως και Πρόεδρος του κόμματος για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα του πρωθυπουργού».

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Αν δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός θα πρέπει να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία του κόμματος μέσω Συνεδρίου και μέσω εκλογής από τα μέλη και τους φίλους. Με ερώτημα τι θα συμβεί αν ο πρωθυπουργός που θα επιλεγεί σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, εφόσον προέρχεται από τη ΝΔ. θα μπορεί να συνυπάρχει με άλλον αρχηγό κόμματος.

Καταλαβαίνετε συνεπώς γιατί το Μαξίμου «τα δίνει όλα» για ένα ποσοστό πάνω από 30% στις προσεχείς εκλογές.