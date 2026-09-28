Καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη χτυπά ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, προειδοποιώντας για τις πιέσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν εκατομμύρια νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα.

Προειδοποίηση για την ενεργειακή κρίση και το κόστος διαβίωσης στην Ευρώπη απευθύνει ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, επισημαίνοντας ότι περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημμα τον φετινό χειμώνα: να πληρώσουν για θέρμανση ή για φαγητό.

Σε δηλώσεις του στους Financial Times, ο Γιόργκενσεν σημειώνει ότι, καθώς οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται εκ νέου, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ο κίνδυνος από το κόστος διαβίωσης

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο, η αύξηση του κόστους διαβίωσης μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική δυσαρέσκεια και να τροφοδοτήσει τη στήριξη προς λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται την πράσινη μετάβαση, ωστόσο προειδοποιεί ότι αυτή κινδυνεύει να χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών εάν τα νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες.

«Να μειωθεί η πίεση στα νοικοκυριά»

Το μήνυμα του Γιόργκενσεν προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι να περιορίσουν την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, να προστατεύσουν τη βιομηχανία και να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

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Η ανάγκη για άμεση δράση, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέεται με τον κίνδυνο μια νέα ενεργειακή κρίση κατά τους χειμερινούς μήνες να εξελιχθεί σε ευρύτερη κοινωνική και πολιτική κρίση.

Επιστολή προς τους υπουργούς για μέτρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να μειώσουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι τιμές εν μέσω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

«Στο πλαίσιο της περιορισμένης παγκόσμιας προσφοράς και της υψηλής μεταβλητότητας των τιμών, η μείωση της ζήτησης μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τον περιορισμό των τιμών», έγραψε ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, σε επιστολή προς τους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ, με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου και την οποία επικαλείται το POLITICO.

Στην επιστολή του, ο Γιόργκενσεν καλεί τους υπουργούς να λάβουν μέτρα για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας «για όσο διάστημα είναι απαραίτητο». Όπως υποστηρίζει, αν και η κατάσταση είναι «δύσκολη», «επί του παρόντος δεν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι για την ασφάλεια του εφοδιασμού».

Τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει τις παγκόσμιες ροές φυσικού αερίου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρώπη σε έναν ιδιαίτερα ακριβό χειμώνα.

Τα αποθέματα βρίσκονται σήμερα στο 68% της συνολικής χωρητικότητας, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από το 71% που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο το 2021, λίγο πριν από την έναρξη μιας ιστορικής ενεργειακής κρίσης, στον απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού και της έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο στόχος για τα αποθέματα φυσικού αερίου

Η ΕΕ έχει θέσει ως βασικό στόχο τα αποθέματα φυσικού αερίου να έχουν φτάσει στο 90% της χωρητικότητάς τους έως τις αρχές Νοεμβρίου. Ωστόσο, τον Μάρτιο δόθηκε μεγαλύτερη ευελιξία, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να στοχεύσουν στο 80% για φέτος, προκειμένου να αποφευχθούν αγορές πανικού και να περιοριστεί το κόστος.

Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ για τη ρύθμιση των τιμών θα πρέπει να είναι «στοχευμένα» και «προσωρινά», αναφέρει η επιστολή του Γιόργκενσεν, ώστε να αποφευχθεί μια απότομη αύξηση της ζήτησης.