Το ισχυρό Ελ Νίνιο αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα διαμορφώσουν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία τους επόμενους μήνες.

Οι νέες εποχικές προγνώσεις για τις χιονοπτώσεις τον χειμώνα 2026-2027 αρχίζουν να αποτυπώνουν την επίδραση του ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο, με σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Τα τελευταία δεδομένα του Σεπτεμβρίου δίνουν μια πιο καθαρή εικόνα για τις περιοχές της Ευρώπης.

Το ισχυρό Ελ Νίνιο αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα διαμορφώσουν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία τους επόμενους μήνες, επηρεάζοντας την πορεία των αεροχειμάρρων και των συστημάτων κακοκαιρίας. Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι τα ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο επηρεάζουν σημαντικά τα χειμερινά μοτίβα στην Ευρώπη.

Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα για τον χειμώνα 2026-2027

Στην Ευρώπη, η μέχρι στιγμής εικόνα για τις χιονοπτώσεις του χειμώνα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα ισχυρές τάσεις, ωστόσο η νεότερη πρόγνωση του Σεπτεμβρίου δείχνει μια ελαφρώς βελτιωμένη εικόνα.

Στα βόρεια και βορειοδυτικά της ηπείρου, καθώς και στα νοτιοδυτικά, οι χιονοπτώσεις αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο. Αντίθετα, στην κεντρική Ευρώπη αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις για περισσότερες χιονοπτώσεις σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα.

Η εικόνα αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι, παρά την τάση για μειωμένες χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, υπάρχουν τμήματα της ηπείρου όπου τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες για περισσότερο χιόνι σε σχέση με τον μέσο όρο.

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Η πρόγνωση για τον Φεβρουάριο

Στην περίπτωση της κεντρικής Ευρώπης, τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν έντονη τάση για χιονοπτώσεις τον Φεβρουάριο. Στο παρακάτω διάγραμμα, η κόκκινη γραμμή αποτυπώνει την πρόγνωση, ενώ η μαύρη δείχνει τον ιστορικό μέσο όρο.





Mε πληροφορίες από severe-weather.eu