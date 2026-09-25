Έντονες βροχές καιι πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο. Όσα αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τον καιρό.

Επιδεινώνεται ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Βαθμιαία θα δούμε τις συννεφιές να απλώνονται και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έχουμε σε εξέλιξη ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο συνοδεύει ένα βαρομετρικό χαμηλό. Από σήμερα περίπου το μεσημέρι και στη συνέχεια και από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά θα αρχίσει να επηρεάζεται η χώρα μας.

Έχουμε ένα καλό οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό. Αυτό σημαίνει οτι αυτό το κύμα κακοκαιρίας, συνοδεύεται από πιο ψυχρές αέριες μάζες. Βαθμιαία θα αρχίσει να ασκεί επίδραση τις μεσημβρινές ώρες πρώτα προς τη βορειοδυτική Ελλάδα και καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της αυριανής ημέρας, θα δούμε αυτές τις καταιγίδες και βροχές να εξαπλώνονται νοτιότερα και ανατολικότερα.

Σήμερα, θα επηρεαστεί το σύνολο του Ιονίου Πελάγους. Μεγάλη προσοχή προς την περιοχή της Κέρκυρας, όπου είναι αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Επίσης θα επηρεαστούν και η δυτική βορειοδυτική χώρα (Ήπειρος, δυτική Μακεδονία, Στερεά και αργά το βράδυ η δυτική - βορειοδυτική Πελοπόννησος) μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σε αυτές τις περιοχές φαίνεται να πέφτει μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, φαινόμενα τα οποία θα συνοδεύονται και από έντονες αυξομειώσεις των ανέμων αλλά και από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Μέχρι και το μεσημέρι με απόγευμα θα κυριαρχεί ο βόρειος - βορειοδυτικός άνεμος θα κυριαρχεί προς τα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία, καθώς θα πλησιάζει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα δούμε μία ενίσχυση των νοτιάδων, μέσα στο Ιόνιο και στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Από το βράδυ θα αρχίσουν οι άνεμοι να στρέφονται σε βοριάδες και θα ενισχυθούν. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο βόρειο Ιόνιο, λόγο της απότομης ενίσχυσης των ανέμων, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Τις επόμενες ημέρες θα πνέουν άνεμοι με μεγάλες εντάσεις (ακόμα και 7 μποφόρ).

Για άλλο ένα 24ωρο ξεκινάμε με έντονη ψύχρα ή και κρύο, ιδιαίτερα για την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

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Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Καθώς κατευθυνόμαστε προς το Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος ανεβαίνει η θερμοκρασία σταδιακά. Ο υδράργυρος θα ανέβει τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα. Αν εξαιρέσουμε τη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα, όπου θα έχουμε φαινόμενα από νωρίς το μεσημέρι, στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Τα πιο θερμά γεωγραφικά διαμερίσματα θα εντοπίζονται προς τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο (έως και 26 βαθμούς Κελσίου). Στις υπόλοιπες εκτάσεις δεν θα ξεπερνάμε τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, δεν θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία και κοντά στη νύχτα θα βλέπουμε να αναπτύσσονται συννεφιές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά τμήματα του νομού. Μέσα στη νύχτα και τα ξημερώματα του Σαββάτου, θα αρχίσει να μας προσεγγίζει και αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Περιμένουμε βροχές από τις πρώτες πρωινές ώρες. Αύριο θα είναι μία βροχερή ημέρα. Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Το γυρίζει λοιπόν σε φθινόπωρο, με αρκετή βροχή. Και η Κυριακή, θα κυλήσει με αυξομειώσεις σε ότι αφορά τις εντάσεις των φαινομένων, απλά θα είναι μικρότερης έντασης. Ο άνεμος θα ενισχυθεί, ιδιαίτερα την Κυριακή. Η θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπερνάμε τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσουν βροχές. Δεν φαίνεται ο νομός να απασχολείται από ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Θα έχουμε και αύριο βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα προς τα νότια και δυτικά τμήματα, χωρίς όμως τα φαινόμενα να προβληματίζουν. Οι άνεμοι μέτριας έντασης σήμερα, όμως από αύριο θα επικρατήσει πολύ ισχυρός άνεμος. Η θερμοκρασία σήμερα στους 23 βαθμούς Κελσίου και αύριο στους 21 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα ξεκινήσει να ασκεί επίδραση στο βόρειο Ιόνιο και στα βορειοδυτικά. Θα κινηθεί πιο νότια και θα περάσει μέσα στο Ιόνιο, στη συνέχεια θα εμφανίσει μία τάση να κινηθεί προς τη θάλασσα Κυθήρων και την περιοχή της Κρήτης. Αύριο, Σάββατο, θα βλέπουμε βαθμιαία αυτά τα φαινόμενα να εξαπλώνονται πιο νότια. Μεγάλη προσοχή αύριο στη Πελοπόννησο, η οποία εμφανίζει πολύ αυξημένες πιθανότητες για πλημμυρικά επεισόδια.

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του το κύμα κακοκαιρίας θα ασκήσει επίδραση και προς την Αρκαδία και προς την Λακωνία, για να καταλήξει από αύριο το απόγευμα και στη συνέχεια, στην περιοχή της Κρήτης, όπου και εκεί φαίνεται να πέφτει μεγάλος όγκος νερού.

Την Κυριακή επομένως θα απομακρυνθεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα πάμε σε βροχές πιο σταθερής και ήπιας έντασης. Θα μείνει και πάλι στο επίκεντρο, η Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Από τη Δευτέρα θα πάμε σε καλύτερες καιρικές συνθήκες, όμως η όλη η νέα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από άστατες καιρικές συνθήκες και μάλιστα και από πιο χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς μας έρχονται συνεχώς πιο ψυχρές αέριες μάζες.

Είναι αρκετά πιθανό να βρεθούμε σε θερμοκρασιακές τιμές κάτω από τα κανονικά επίπεδα, ιδιαίτερα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

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