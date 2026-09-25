Ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες υπό συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

Στις φλόγες τυλίχθηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Ηλιούπολη ενώ από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε άλλα δύο ΙΧ.

Σύμφωνα με το Ant1 λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη, ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες υπό συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

Στην περιοχή έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά.

Πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά ήταν σταθμευμένο στο ίδιο σημείο για καιρό.