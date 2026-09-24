Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μαμά και κόρη εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Σχίσμα σε παρακαμπτήριο δρόμο του ΒΟΑΚ κοντά στην Ελούντα, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Στο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα και το 7χρονο παιδί της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του ατυχήματος. Η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας καθώς τραυματίστηκαν ελαφρά.

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